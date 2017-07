Chievo - Maran: "Ho visto progressi da parte di tutti, i giovani stanno crescendo"

Source photo: newscatania.com

Molto soddisfatto Rolando Maran, che dopo la prima parte di ritiro estivo plaude al lavoro del suo Chievo Verona. Intervistato in esclusiva da ChievoTv, l'ex tecnico del Catania si conferma, dunque, particolarmente colpito dai ragazzi clivensi: "Ho visto progressi da parte di tutti - ha sottolineato all'emittente televisiva - nuovi sono aiutati dagli esperti che stanno facendo da traino e sono contento. Il campo ha fatto vedere finora aspetti positivi e altri da migliorare. Tutti comunque stanno lavorando bene: essere in un contesto rodato aiuta i nuovi".

Tra i punti toccati, il tecnico non ha potuto esimersi dal rispondere su una domanda inerente le giovani leve, indicate come futuro di un Chievo Verona bisognoso di un ricambio generazionale in molte zone del campo: "I giovani? Stanno cercando di sfruttare le occasioni e stanno crescendo. Possono entrare in un gruppo collaudato ed è un vantaggio. Ora faremo l'ultima settimana con tre amichevol​i".

Continuando a lavorare silenziosamente, dunque, Maran ha già le idee chiare del Chievo che verrà, basato ancora una volta sul duro lavoro e sulla voglia di sorprendere senza montarsi troppo la testa. Differentemente da altre realtà, che hanno poi scontato la propria pena, il Chievo infatti non ha mai perso l'umiltà che, a piccoli passi, ha sempre regalato ai clivensi moltissime soddisfazioni.