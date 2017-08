Chievo Verona: pazza idea Palacio, continua la preparazione in vista della Tim Cup

Source photo: serieanews.com

Anche il Chievo Verona sembra essere interessato a Rodrigo Palacio. E' la clamorosa voce che giunge da Verona, con i clivensi seriamente intenzionati a provarci per il talentuoso attaccante ex Inter e Genoa. Svincolatosi dai nerazzurri, l'argentino ha molto mercato in Serie A, con tante squadre intenzionate a prelevarne le prestazioni sportive. Secondo quanto riportato dalla redazione di tuttomercato, i clivensi starebbero dunque facendo sul serio per Palacio, interprete offensivo che porterebbe esperienza ed inventiva in un reparto claudicante.

Un suo eventuale approdo, comunque, potrebbe cambiare i piani tattici di Rolando Maran, che difficilmente sceglierebbe di piazzare Palacio in un ipotetico 4-3-1-2, modulo base del Chievo da anni a questa parte. Più possibile l'idea del doppio trequartista, con l'argentino e Birsa dietro un'unica punta o, meglio ancora, un 4-2-3-1 con l'argentino largo a sinistra. Queste, comunque, sono supposizioni che lasciano il tempo che trovano, considerando soprattutto la folta concorrenza che potrebbe allontanare definitivamente l'ex Inter da Verona.

Sul campo, continua intanto la preparazione della rosa in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Ascoli, prossimo avversario dei ragazzi di Rolando Maran nella competizione calcistica nazionale. Nella giornata di ieri, infatti, i clivensi hanno disputato addirittura una doppia seduta di allenamento. In mattinata, Maran ha alternato gli esercizi in palestra al lavoro tattico sul campo, nel pomeriggio invece sono state eseguite brevi esercitazioni 1 contro 1 e mini-tornei. Ancora allenamento poi, nella mattinata di oggi, mentre alle 17.30 sarà il momento della consueta amichevole estiva contro il Sant'Anna d'Alfaedo.