Chievo, valanga di gol al S.Anna. Doppiette per Garritano, Birsa e Inglese

Fonte: sito ufficiale Chievo Verona

Nel pomeriggio di ieri il Chievo Verona ha sostenuto l'ultima amichevole in previsione del primo impegno ufficiale della nuova stagione, in Coppa Italia contro l'Ascoli in programma sabato alle ore 20:45 al 'Bentegodi'.

Gli uomini di Rolando Maran hanno sommerso di reti il S. Anna d'Alfaedo, squadra militante nei campionati non professionistici. Un buon allenamento, nel quale l'allenatore ha potuto ruotare tutti i suoi effettivi, dando la possibilità ad ognuno dei suoi giocatori di poter mettere benzina nelle gambe, anche perchè tra meno di due settimane scatterà il campionato di Serie A.

Dieci le reti realizzate, quattro nella prima frazione di gioco e sei nel secondo tempo. Doppiette per Garritano, Birsa ed Inglese, mentre i restanti quattro gol portano la firma di Rigoni, Pucciarelli, Bastien e Leris.

Buone indicazioni per i clivensi, a quattro giorni dall'esordio in Tim Cup e a dieci giorni dall'inizio del campionato. Sugli scudi gli uomini migliori, ovvero Birsa ed Inglese che hanno duettato egregiamente sulla trequarti mettendo sempre in ambasce la malcapitata difesa avversaria. Bene anche il nuovo acquisto Garritano, che nel corso del primo tempo è stato impiegato da Maran a ridosso delle due punte Pucciarelli e Rodriguez. Si è disimpegnato bene anche l'altro nuovo innesto, il polacco Jaroszynski apparso già brillante e pronto per l'esordio di sabato sera.

1° tempo:

Chievo Verona: Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Cesar, Jaroszynski, Castro, Radovanovic, Rigoni, Garritano, Pucciarelli, Rodriguez.

Allenatore: Rolando Maran.

S. Anna d’Alfaedo: Besi, Brunelli, Camparsi, Ledri A., Laiti G., Ledri R., Tommasi D., Laiti A., Vallicella M., Sona, Vallicella D.

Allenatore: Francesco Corazzoli.

2° tempo:

Chievo Verona: Seculin, Depaoli, Gamberini, Bani, Gobbi, Bastien, Radovanovic (34’ st Danieli), Hetemaj, Birsa, Leris, Inglese.

A disposizione: Pavoni.

Allenatore: Rolando Maran.

S. Anna d’Alfaedo: Brunelli, Ortombina, Marconi N., Marconi A., Tommasi (25’ st Marconi M.), Piccoli, Lavarini, Segala, Lavarini E., Rossi, Giacopuzzi.

Allenatore: Francesco Corazzoli.

Marcatori: 1’ pt Garritano, 8’ Rigoni, 24’ Pucciarelli, 38’ Garritano, 14’ st Inglese, 15’ st Birsa, 24’ st Birsa, 26’ st Bastien, 28’ st Inglese, 44' st Leris.