Chievo Verona - Maran:"Approccio perfetto, tre punti meritati"

Rolando Maran. Fonte: https://nst.sky.it

Nella conferenza stampa post partita Maran è molto soddisfatto dei tre punti conquistati in trasferta. Punti pesanti, visto che l'Udinese è una delle squadre che corre insieme al Chievo per la salvezza. Sotto i riflettori Birsa, che ha realizzato un gol e un assist, ma anche la fase difensiva, praticamente sempre perfetta. Qualche pecca è stata inevitabile, visto che il precampionato è appena finito e c'è ancora il lavoro estivo da smaltire nelle gambe dei giocatori, ma i clivensi hanno dimostrato ottime qualità. Si è costruito solo un po' poco, con le due azioni da gol nate su errori grossolani degli avversari, ma la cinicità è uno degli elementi del calcio e Inglese e Birsa sembrano esserne consapevoli.

Primi punti dunque e prime parole post partita per Maran. Sembra quasi che il Chievo rispetto all'anno scorso non si sia fermato, i meccanismi funzionano già alla perfezione: “Mi è piaciuta come è partita la squadra, come ha iniziato, perchè l'esordio nasconde sempre delle insidie. Soprattutto però mi fa piacere vedere la squadra che dopo quattro anni assieme continua a trovare motivazioni, su un campo difficile. Siamo riusciti ad interpretare benissimo la partita e abbiamo meritato i punti.”

L'Udinese comunque non è rimasta a guardare e ha provato a mettere in difficoltà gli uomini di Maran, che però hanno sofferto solo qualche minuto nel finale: “Nel finale siamo calati un po', perchè a inizio stagione è normale non essere fisicamente pronti. Siamo stati precisi sempre nelle chiusure. Abbiamo rischiato qualcosa sulle palle alte, soprattutto per la fisicità dell'Udinese in avanti.”

Birsa è stato protagonista con un gol e un assist, lo sloveno è l'uomo in più dei veronesi, ma il tecnico sottolinea l'importanza del gruppo: “Dobbiamo giocare da squadra, se lo facciamo chiaramente la qualità dei singoli viene esaltata e Birsa ha grandi mezzi, oggi si è visto.”