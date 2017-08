Chievo Verona: vicino Stepinski del Nantes

Source photo: radiogoal24.it

Il Chievo Verona guarda al futuro, sondando il mercato per talenti prossimi a sostituire i calciatori già presenti nella rosa veronese. Tra i vari obiettivi, dovrebbe essere prossimo a concludersi positivamente l'ingaggio di Mariusz Stepinski, bomber classe '95 attualmente in forza al Nantes. Punta centrale non particolarmente alta, il polacco brilla però per la capacità di dribbling, che hanno attirato su di lui le attenzioni di vari club europei, tra cui il Chievo Verona, pronta all'affondo decisivo per il giovane attaccante.

Nonostante la giovane età, Stepinski ha già molta esperienza nel calcio che conta, come confermano le ventuno sfide stagionali con la maglia del Nantes, condite da quattro reti. Non moltissime, ma segnali comunque importanti vista la giovane età del ragazzo, che proprio con la maglia nel Chievo Verona potrebbe trovare quel club tranquillo ed adatto alla naturale evoluzione tecnica dei propri calciatori.