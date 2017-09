Chievo Verona: il solito mercato sufficiente

Source photo: profilo ufficiale Twitter Chievo Verona

Ed anche questa sessione estiva di calciomercato ha visto un Chievo Verona sufficiente, pronto cioè ad evitare sanguinose cessioni (Inglese partirà infatti solo la prossima stagione, ndr) ma poco avvezzo a compiere importanti operazioni in entrata sotto il profilo economico. Il club della città di Giulietta e Romeo, infatti, ha sì sondato il terreno, non trovando però il pezzo da novanta. Sfumato Tonelli, fino agli ultimi istanti dato per certo, i clivensi non hanno nemmeno ufficializzato Peluso, prelevando però dalla Fiorentina Tomovic, difensore esperto sia per la difesa a tre che per quella a quattro. Un vero e proprio colpo, il centrale classe '87, che dopo l'esperienza in viola proverà a dire la sua anche in gialloblu. Tutto da vedere, invece, il giovane Jaroszynski.

Nella zona centrale del campo, ceduti gli esperti e rodati Izco e De Guzman, tutto l'interesse è incentrato su Gaudino, giovanissima promessa di proprietà del Bayern Monaco che cercherà di ritagliarsi un minutaggio importante per tornare poi alla base bavarese. Interessante anche la scelta di Garritano, nel giro dell'Under 21 italiana e reduce da una discreta stagione di Lega B. In avanti, ceduto come detto Inglese in vista della prossima stagione, il colpo in avanti si chiama Pucciarelli, giocatore esperto che con l'Empoli si è formato, diventando un attaccante con molti margini di miglioramento. Molto interessante, infine, il giovane Stepinski dal Nantes.

Ecco infine le cessioni e gli ingaggi ufficiali:

Arrivi: Gaudino (c, Bayern Monaco), Garritano (c, Cesena), A. Rodriguez (a, Cesena), Rigione (d, Cesena), Pucciarelli (a, Empoli), Jaroszynski (d, Cracovia), Stepinski (a, Nantes), Tomovic (d, Fiorentina).

Rientri: Bani (d, Pro Vercelli).

Partenze: Bressan (p, svincolato), Provedel (p, Empoli), Spolli (d, Genoa), Sardo (d, fine carriera), Izco (c, Crotone), de Guzman (c, Eintracht Francoforte), Gakpé (a, Amiens), Inglese (a, Napoli per il 2018).