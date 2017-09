Chievo Verona: ecco i 24 convocati in vista del match contro la Juventus

Source photo: profilo Twitter Chievo Verona

Diramata la lista ufficiale dei ventiquattro giocatori del Chievo Verona pronti a dire la loro allo Juventus Stadium, domani, in una terza gara stagionale che si prospetta ardua ma da affrontare senza timori reverenziali. I ragazzi di Rolando Maran, secondo le ultime provenienti dal centro d'allenamento clivense, dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-1-2, modulo equilibrato e che valorizza al meglio le singole caratteristiche degli undici interpreti. Prima chiamata, inoltre, per il nuovo acquisto Tomovic, prelevato dalla Fiorentina.

Davanti al confermatissimo Sorrentino, la difesa dovrebbe essere formata da Cacciatore, Gamberini, Dainelli e Gobbi, con Cesar pronto a dire la sua al centro. Poche sorprese, invece, nel centrocampo, dove sarà Radovanovic il mediano, affiancato dalle mezz'ali Castro ed Hetemaj. Incaricato di svariare sulla trequarti, poi, Valter Birsa, posizionato dietro al tandem offensivo, presumibilmente formato da Inglese e Pucciarelli, anche se non è da escludere l'utilizzo di Sergio Pellissier, spesso pungente contro i bianconeri.

Importanti, infine, le parole del difensore Nenad Tomovic, che durante la conferenza stampa di oggi ha ringraziato la società per la fiducia: "Il Chievo rappresenta una grande opportunità per rimettermi in mostra e dimostrare il mio valore. Nell’ultimo periodo a Firenze ho avuto un po’ di difficoltà, perché la gente si aspettava tanto e l’ambiente non era molto sereno. C’era troppa aria negativa intorno a me e credo di aver fatto la scelta giusta. Come ho detto prima, l’opportunità del Chievo mi permette di rimettermi in gioco" ha detto.

Ecco, dunque, l'elenco dei convocati in casa Chievo.

Portieri: Sorrentino, Seculin, Pavoni.

Difensori: Bani, Cacciatore, Cesar, Dainelli, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Jaroszynski, Tomovic.

Centrocampisti: Birsa, Castro, Garritano, Gaudino, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

Attaccanti: Inglese, Leris, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.