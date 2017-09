Chievo - Atalanta, le formazioni ufficiali

Chievo ed Atalanta si sfidano nel primo posticipo domenicale. Alle 18, Gasperini, reduce dalla scorpacciata europea - sorprendente, per proporzioni, l'affermazione sull'Everton - bussa alla porta di Maran. L'obiettivo, in casa Atalanta, è chiaro, dare seguito all'onda positiva e risalire anche in A. Di contro, i gialloblu, al momento a quota 3 in classifica, puntano a cancellare la pesante sconfitta con la Juventus.

Chievo Verona

Nel Chievo, Cesar e Tomovic a comporre la cerniera centrale, con Cacciatore e Gobbi in corsia. Radovanovic è, come di consueto, il perno in mezzo al campo, Inglese l'unica punta. Da seguire i movimenti di Birsa, chiamato a collegare i reparti e ad accendere la manovra. A Castro ed Hetemaj il compito di proporsi in zona gol.

(4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Castro; Birsa, Inglese.

Atalanta

Gasperini non muta il suo credo. Palomino e Caldara sono entrambi nell'undici iniziale e formano il pacchetto di difesa con Masiello. Senza Spinazzola, in corsia vanno Hateboer e Castagne, con De Roon e Freuler a gestire gioco ed interdizione. Kurtic si muove sulla trequarti con Ilicic, Petagna l'ultimo terminale.

(3-4-3): Gollini; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Kurtic, Petagna, Ilicic.