Tra Chievo ed Atalanta finisce 1-1, Maran: "Pareggio giusto contro una grande squadra"

Il Chievo Verona ha pareggiato tra le mura amiche 1-1 contro l'Atalanta. Prima ha sbloccato Bastien con un diagonale, poi ci ha pensato Gomez dal dischetto a ristabilire la parità.

Rolando Maran ha parlato a fine partita ai microfoni di Sky Sport: "Oggi sono mancati gli ultimi 6 minuti dove dovevamo resistere, ma abbiamo pareggiato contro una grande squadra. Durante la gara siamo stati pericolosi, il pari però sostanzialmente è giusto. Abbiamo perso due partite con buone prestazioni e anche oggi la prestazione è stata come le altre. Avevamo di fronte l’Atalanta che in questo momento ha un’esuberanza tale che non è facile da battere. È un buon pareggio".

[Fonte: tuttomercatoweb]