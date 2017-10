Serie A, Castro stende la Fiorentina: è 2-1 al Bentegodi

Finisce 2-1 un match ricco di emozioni tra Chievo Verona e Fiorentina. Una Fiorentina che soffre la maledizione delle partite in trasferta: 2 perse e una pareggiata nelle ultime 3 giocate. Il Chievo invece vola a 11 punti dietro la Sampdoria. I viola erano in cerca di conferme puntando ai tre punti in trasferta. La squadra di Maran era reduce da una bella vittoria contro il Cagliari per 2-0.

LE SCELTE - Il Chievo schiera un 4-3-1-2 classico, con il duo Pucciarelli-Inglese incaricati di impensierire l'attenta retroguardia viola. Dietro le due punti agisce un Hetemaj in forma che fino ad adesso ha condito le sue prestazioni con un goal e un assist. Pioli invece decide di affidarsi al talento di Simeone affiancato da 3 trequartisti che dovranno inventare per il cholito. Thereau, Benassi e Chiesa formano così un tridente velenoso per le difese avversarie.

PRIMO TEMPO - Parte subito forte la Fiorentina che già al sesto minuto arriva al gol dopo una bella azione sulle fasce. Thereau mette al centro dell'area di rigore, Simeone stacca più in alto di tutti insaccando alle spalle di Sorrentino. La reazione del Chievo è immediata. Inglese prima e Hetemaj poi provano a scalfire l'attenta difesa viola. Passano venti minuti e il Chievo continua ad attaccare. Biraghi perde un pallone nella propria metà campo, Birsa ne approfitta e fa partire un contropiede che termina con una conclusione in virata di Inglese. Il tiro rimane schiacciato e il giocatore clivense non riesce a dare la giusta potenza. La Fiorentina è compatta e il Chievo respinge tutte le avanzate della squadra di Pioli ma al 25' arriva il gol del pareggio. Cross dalla sinistra di Birsa abbastanza innocuo, ma Biraghi disattento, liscia il pallone, e Castro ne approfitta segnando l'1-1. Partita ricca di emozioni da entrambe le parti con le due squadre che si attaccano a vicenda. La Fiorentina prova a riportarsi in vantaggio verso la fine della prima frazione di gara. Sugli sviluppi di un calcio piazzato Simeone stacca con forza di testa ma Sorrentino è attento e con un guizzo allontana la sfera dalla propria porta.

SECONDO TEMPO - Se nella prima metà di gara il Chievo aveva iniziato male, il secondo tempo inizia al meglio delle aspettative con il gol del vantaggio. Cross di Pucciarelli dalla sinistra e Castro in torsione mette il pallone sul palo più lontano. E' 2-1 Chievo e la Fiorentina rimane stordita dal vantaggio clivense. La squadra di Pioli prova a reagire più volte prima con Thereau - in semi rovesciata - e poi con Badelj. Anche il Chievo continua ad attaccare con un Hetemaj particolarmente esplosivo, che per 2 volte prova il gol dalla distanza. Pioli utilizza tutti i cambi inserendo Saponara, Gil Dias e Babacar. Proprio il portoghese risulta implacabile sulla destra , protagonista di molte iniziative viola. Il tempo scorre veloce e la Fiorentina è in totale assedio. La compagine di Pioli ci prova fino all'ultimo riuscendo ad ottenere una punizione da distanza ravvicinata che Biraghi, di sinistro, spara alto, spegnendo le ultime speranze di rimonta.