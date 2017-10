Allarme Hetemaj per il Chievo - AC Chievo Verona Twitter

Continua il lavoro del Chievo in vista della partita di domenica contro il Sassuolo, che potrebbe garantire la terza vittoria consecutiva ai ragazzi di Maran dopo Cagliari e Fiorentina. La partita contro la squadra di Bucchi si preannuncia difficile, in quanto i neroverdi non vincono da quasi un mese e nell'ultima giornata di campionato sono usciti sconfitti dall'Olimpico con un tennistico 6-1; l'ultima vittoria degli emiliani risale al venti settembre, giorno in cui hanno sconfitto a domicilio il Cagliari per una rete a zero.

Nella giornata di ieri, a Veronello si è svolta l'ultima seduta a porte aperte prima della rifinitura e della partenza per Reggio Emilia: l'allenamento al centro sportivo si è proiettato interamente alla partita, con esercizi sulla fase difensiva e offensiva oltre che prove individuali di tiri in porta.

Se qualche giorno fa vi abbiamo riferito del probabile forfait di Massimo Gobbi, oggi dobbiamo smentirci, l'esterno ex Fiorentina sarà regolarmente a disposizione di Rolando Maran. L'unico giocatore che probabilmente non sarà arruolabile è il centrocampista Perparim Hetemaj: il calciatore finalndese è tornato dalla nazionale malconcio e, salvo miracoli, domenica non sarà della partita, anche nella giornata di ieri ha svolto solo fisioterapia.