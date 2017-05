Il Palermo spedisce l'Empoli all'inferno. Le voci dal Barbera

Al Renzo Barbera accade l'impensabile. Il già retrocesso Palermo infligge la sconfitta all'Empoli (2-1) e lo condanna alla retrocessione in serie B, a discapito del Crotone che può esultare, e restare con le radici ben salde nel massimo campionato italiano. Galeotte, per i toscani, sono state le reti, nel secondo tempo, di Nestorovski e Bruno Henrique. Solo nel finale, in seguito agli ultimi attacchi, disperati, dei toscani, è arrivato l'inutile gol di Krunic. Empoli irriconoscibile, partita da scena muta, ed al 90' termina la gara in ginocchio ed in lacrime.

Mastica amaro Giovanni Martusciello, costretto a mandare giù il boccone amarissimo della retrocessione: "Avevamo solo un risultato a disposizione, dovevamo vincere, anche perchè sapevamo che il Crotone vinceva contro la Lazio. Siamo risultati scarichi, non abbiamo avuto le forze per conquistare i tre punti". L'Empoli alla fine del girone d'andata pareva fuori da ogni pericolo, ed invece nel girone di ritorno qualcosa non è andato per il verso giusto e la squadra è stata risucchiata nei bassifondi della classifica. Alla domanda di quale sia stato il momento che ha segnato il destino della squadra toscana, Martusciello non ha avuto alcun dubbio, zero esitazioni nella sua risposta: "Siamo retrocessi questa sera. Eravamo padroni del nostro destino, ed abbiamo fallito l'ultimo appuntamento stagionale, quello più importante". Per ciò che riguarda il futuro, ovvero di un ipotetico ruolo da allenatore in seconda nell'Inter, risponde in modo un pò infastidito: "Queste cose ora non dovete chiedermele, siamo retrocessi da un quarto d'ora e per rispetto della società Empoli e dei calciatori, che sono distrutti, non bisogna parlare di faccende future. L'Empoli rialzerà la testa, come ha sempre fatto. Questo è un momento triste, ma è dalle difficoltà che si esce rafforzati". Ai microfoni di Sky Sport parla anche il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, che in poche parole cerca di spiegare la profonda delusione: "Oggi è una giornata triste per la città, ovviamente la responsabilità di questa retrocessione è solo nostra, ma Empoli, come già fatto negli anni addietro, si saprà rialzare. Nei prossimi giorni valuteremo il da farsi, e ripartiremo più forti che mai, il progetto c'è, daremo spazio a molti giovani del nostro vivaio, e tenteremo di riprenderci ciò che questa sera abbiamo perso".

Il tecnico del Palermo, Diego Bortoluzzi, invece, ai microfoni di Sky Sport, è soddisfatto dell'atteggiamento che i suoi calciatori hanno tenuto in campo: "E' stata una settimana difficile perchè abbiamo dovuto convivere con fastidiose voci riguardo ad una possibile poca professionalità da parte della mia squadra. Io mi sono sempre fidato dei miei ragazzi, e la vittoria di questa seria testimonia in ogni caso, aldilà della retrocessione, l'umiltà e la forza di questo gruppo". Tre punti che al Palermo servono poco, ma il risultato di questa sera ha sancito la retrocessione dell'Empoli in Serie B:"Loro hanno pagato la tensione nervosa, non si sono espressi come volevano, e noi abbiamo vinto meritatamente". Infine, toccata e fuga per ciò che rigurda l'aspetto societario: "Della società non posso dire niente perchè non conosco con precisione cosa sta succedendo. Posso però dire che le partite del mio periodo sono assolutamente soddisfacenti. Io con il mio staff abbiamo creato un bel modo di lavorare, i risultati ci hanno dato ragione, tutto sommato posso ritenermi soddisfatto di quanto fatto nell'ultimo mese e mezzo di campionato".