Empoli: dopo il suicidio sportivo è tempo di rifondare

carli e accardi empoli

Non è stata ancora smaltita dai tifosi dell'Empoli l'incredibile retrocessione in serie B. Sono troppi i rimpianti per un risultato sportivo che sembrava alla portata del club toscano vista la netta differenza in termini di punti con le ultime tre del campionato a poche giornate dal termine del torneo. Indubbiamente il Crotone ha compiuto una meravigliosa impresa rimontando lo svantaggio di 11 punti dall'Empoli, ma i toscani nelle ultime giornate hanno avuto un crollo nervoso e fisico incredibile che ha portato al suicidio sportivo.

A pochi giorni da quel 28 maggio che sarà per i tifosi azzurri una data nefasta e storica, è difficile e presto poter pensare e progettare seriamente quel che sarà il futuro dell'Empoli che sarà in serie B. Tanti i nodi che restano da sciogliere, ma la parola d'ordine che ora serpeggia in città è una sola: rifondazione.

Il primo tassello riguarda il direttore generale, con Marcello Carli che è al passo d'addio dopo cinque anni complessivamente straordinari ma conclusi con un'annata sfortunata e deficitaria. Adesso è tempo di cambiare e in tal senso si parla di una possibile promozione di Pietro Accardi che passerebbe da direttore sportivo a direttore generale. Quasi sicuramente entrerà una figura esterna che potrebbe anche essere un ex Empoli (il nome di Tosto può essere più di una suggestione).

Dopo aver sistemato i vari tasselli dirigenziali, la scelta successiva sarà quella del prossimo allenatore. Martusciello quasi sicuramente lascerà l'Empoli e anche qui si ipotizza una possibile scelta interna con il tecnico della Primavera Dal Canto indiziato numero uno per sostituire Martusciello. Una scelta anche logica visto il buon lavoro dell'ex Padova in Primavera e considerando la probabile promozione di molti giovani in prima squadra. In tal senso Dal Canto proseguirebbe il lavoro svolto con i giovani in un contesto ovviamente più ampio e complesso come quello della serie B. Le alternative sono quelle di Drago e di Bucchi.

Infine si dovrà formare la squadra che tenterà una pronta risalita in serie A. E' ancora presto per parlare di acquisti, cessioni e trattative, ma la cosa certa è che l'Empoli tornerà a fare l'Empoli con una rosa molto giovane e composta da diversi giocatori provenienti dal proprio vivaio o da grandi club italiani. Da valutare la posizione di alcuni senatori che dovranno avere l'arduo compito di trascinare la squadra aiutando i nuovi innesti e dimenticando l'ultima annata per ripartire con entusiasmo e soprattutto umiltà, componenti che a Empoli non devono mancare mai e che forse quest'anno sono state delle assenze decisive.