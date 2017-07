Ufficiale: l'Empoli cede Pucciarelli al Chievo e acquista Provedel e Terracciano

pucciarelli con la nuova maglia del chievo (fonte foto www.chievoverona.it)

Dopo ben 16 anni, l'attaccante scuola Empoli Manuel Pucciarelli lascia il club toscano per accasarsi al Chievo. Il giocatore si trasferisce a Verona in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione il Chievo ha ceduto all'Empoli a titolo definitivo il portiere Ivan Provedel. Ecco il comunicato apparso sul sito del club veneto: "L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’Empoli F.C. in prestito biennale con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del giocatore Manuel Pucciarelli, che ha firmato un contratto fino al 2021 con opzione fino al 2022. Il nuovo attaccante gialloblù indosserà la maglia numero 20. Contestualmente l’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Empoli F.C. le prestazioni sportive del portiere Ivan Provedel".

LA SCHEDA

Manuel Pucciarelli, nato a Prato il 17 giugno 1991, è cresciuto nel Settore giovanile del Jolly Montemurlo SSD, squadra del suo paese natale. All’età di dieci anni si trasferisce all’Empoli, dove svolge tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio in Prima Squadra, che avviene il 29 maggio 2011 contro il Vicenza in Serie B. Nella stagione 2011/2012 disputa la prima parte all’Empoli, totalizzando 4 presenze. A gennaio si trasferisce al Gavorrano, nell’allora Seconda Divisione della Lega Pro, dove scende in campo 17 volte realizzando 10 gol. Dalla stagione 2012/2013 torna a vestire la maglia dell’Empoli e in due stagioni di serie B mette a referto 7 reti in 55 presenze, contribuendo alla promozione in Serie A al culmine del campionato 2013/14. Dal 2014/2015 alla scorsa stagione gioca in Serie A sempre con la maglia empolese e in tre stagioni totalizza 104 presenze e 14 gol. L’11 luglio 2017 Pucciarelli si trasferisce al ChievoVerona.".

Poco prima l'Empoli ha ufficializzato l'acquisto di un altro portiere, Pietro Terracciano. L'estremo difensore arriva a titolo definitivo dal Catania. Ecco il comunicato diramato dall'Empoli sul proprio sito ufficiale: "L'Empoli Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Catania le prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano che ha firmato un contratto fino al 2020. Terracciano è nato a San Felice a Cancello l´8 marzo 1990. Cresciuto nel settore giovanile dell´Avellino, ha vestito le maglie di Nocerina, Milazzo, Catania, Avellino, di nuovo Catania e nelle ultime due stagioni quella della Salernitana".