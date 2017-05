Fiorentina, Stefano Pioli conquista la pole nella corsa alla panchina, www.ilpost.it

Quattro giornate alla fine del campionato e, nonostante tutto, la qualificazione in Europa League non è ancora sfumata definitivamente, ma la Fiorentina ha già scelto ormai da tempo che l’anno prossimo sulla panchina viola non siederà più Paulo Sousa. Il tecnico portoghese accompagnerà la squadra per quel che resta da giocare, poi saluterà Firenze, senza essere rimpianti, visto che la tifoseria ha contestato più volte il suo operato e separarsi quindi è la soluzione più logica.

Ora, via alla selezione per il nuovo allenatore: l’idea di Pantaleo Corvino è quella di affidare la guida ad un italiano, come dichiarato dallo stesso direttore tecnico ai microfoni di Radio Bruno nella giornata di ieri. Secondo il quotidiano La Nazione, in prima fila ci sarebbe Stefano Pioli: il rapporto con l’Inter è giunto al capolinea ed in estate verrà lasciato libero di accordarsi con un altro club, rinunciando ad un anno di contratto. Pioli conosce bene l’ambiente fiorentino, visti i suoi trascorsi da calciatore con la maglia Viola, dal 1989 al 1995, ed è il profilo preferito dalla dirigenza, che conta anche sull’esperienza maturata dal tecnico con la Lazio – qualificazione in Champions League e finale di Coppa Italia nella stagione 2014-15 – e con i nerazzurri, nonostante il calo vistoso delle ultime giornate.

Superata, almeno per ora, la concorrenza di Eusebio Di Francesco, che sembrava vicinissimo alla Fiorentina qualche tempo fa, ma la volontà del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi di non privarsi del tecnico e la presenza di una clausola di risoluzione di circa 3 milioni di euro inserita nel contratto dell’abruzzese hanno fatto indietreggiare Corvino.

Restano defilate le soluzioni che portano a Gigi Di Biagio, attuale commissario tecnico dell’Under 21 italiana, ed a Roberto Di Matteo, esonerato dall’Aston Villa e senza squadra, sul quale sono circolate negli ultimi giorni delle voci secondo cui l’allenatore Campione d’Europa nel 2012 con il Chelsea avrebbe incontrato il club gigliato. Suggestiva, ma decisamente sfocata, la pista che porta a Luciano Spalletti.