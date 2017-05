Fiorentina, Gonzalo Rodriguez guida la riscossa Viola

Fonte immagine: CharityStars

Riscatto, questo cerca la Fiorentina. Dopo la pesante sconfitta di Palermo, la Viola deve ripartire: lo farà domani, alle 15, sul campo del Sassuolo, un avversario ostico ma abbondantemente alla portata dei toscani, che ritroveranno Gonzalo Rodriguez al centro della difesa. Il capitano viola ha parlato al sito ufficiale della società, anche del suo ritorno in campo: "Ho tanta voglia di tornare, sto meglio, già settimana scorsa ero in gruppo ma non ero pronto".

Carica anche per la squadra, per un finale di stagione in cui sbagliare è vietato: "Tra Europa League e campionato siamo stati tanto in ritiro, ora pensiamo alle ultime quattro partite. Abbiamo possibilità di arrivare in Europa, siamo in corsa e non vogliamo più perdere opportunità". Tanti ottimi risultati con le grandi, soprattutto le vittorie con Inter e Juventus, ma anche cali con le piccole, che il centrale argentino ha spiegato così: "Il calcio è così, nel momento in cui abbiamo avuto l'opportunità di salire in classifica, nei posti valevoli per l'Europa, abbiamo sbagliato. Sappiamo cosa poteva fare la Fiorentina, l'abbiamo dimostrato con le grandi. Con le piccole forse abbiamo pensato troppo a vincere e ci hanno colto di sorpresa".

Non sono mancate, come è normale che sia, le critiche, anche da parte della tifoseria viola. Gonzalo è però conscio della situazione e ha commentato con queste parole la situazione: "Noi capiamo le critiche, conosciamo la piazza, soprattutto chi è qui da tempo. Firenze dà tutto, ma quando le cose vanno male arrivano le critiche. Noi calciatori siamo stati tifosi e abbiamo criticato le nostre squadre. Abbiamo sempre lottato, le critiche danno dispiacere, ma noi siamo professionisti e dobbiamo dare tutto in questo finale".

Domani, come anticipato, la Fiorentina sarà di scena sul campo del Sassuolo, alla ricerca di punti preziosi per rilanciarsi per la corsa all'Europa League: "Il Sassuolo ci ha sempre messo in difficoltà, si conoscono bene e sono forti. Provano a giocare sempre a calcio, come noi. Non possiamo regalare nulla", ha affermato l'ex Villarreal, che domani tornerà a indossare la sua fascia da capitano al centro di una difesa che ha enormemente patito la sua assenza.