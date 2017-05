Fiorentina, Sousa applaude i suoi: "Bravi a vincere contro una squadra di qualità come la Lazio"

Paulo Sousa, zimbio.com

C'è anche la Fiorentina per la corsa al sesto posto e all'Europa League. La vittoria in casa contro la Lazio permette ai viola di trovare tre punti vitali e di agganciare al sesto posto il Milan, impegnato sul difficile campo di Bergamo contro l'Atalanta. Paulo Sousa e i suoi intanto hanno fatto il loro dovere, contro una Lazio che aveva fuori tanti titolari, ma che nel finale ha messo dentro i vari Felipe Anderson e Immobile per provare a raddrizzare la situazione.

Nel post gara della vittoria del Franchi, Paulo Sousa ha spiegato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che non è facile per nessuno lavorare in questa situazione, ma i ragazzi mi hanno dimostrato di crederci in tutto quello che facciamo. La vittoria di oggi è arrivata contro una squadra di qualità, siamo stati bravi. Stavamo giocando contro una squadra importante, noi abbiamo equilibrato la situazione. Dopo aver preso il gol abbiamo pensato al cambio tattico, è la seconda volta che faccio tre cambi nello stesso momento da quando sono allenatore. I ragazzi hanno spinto fino alla fine per vincere." Per il sesto posto ovviamente non dipende solo dalla Fiorentina a questo punto: "Non deve essere un problema, dobbiamo avere un atteggiamento continuo per lavorare e migliorarsi, in modo da vincere ogni gara. Oggi ci siamo riusciti, speriamo di riuscirci anche a Napoli sabato prossimo."

Anche Pantaleo Corvino, direttore generale viola, ha parlato al termine della sfida a Sky Sport: "I nostri 59 punti in classifica significano che abbiamo fatto più cose buone che meno buone. Sono gli stessi dello scorso anno, considerato uno dei più positivi della Fiorentina per punti consecutivi. Complimenti quindi da tutti noi ai ragazzi, che nonostante un clima non idoneo sono riusciti a tirare fuori qualcosa in più. Europa League? Dopo la sconfitta col Borussia, abbiamo detto davanti a tutti e insieme al nostro capitano che eravamo concentrati sul presente e determinati a lottare per l'Europa. Non sbagliavamo, adesso siamo sesti a pari merito col Milan e continueremo a crederci come abbiamo sempre fatto."