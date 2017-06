Fiorentina: siamo ai dettagli per Grot, piace Donsah. Ancora incerto il futuro di Bernardeschi

Source photo: gerderlander.nl

In attesa di Stefano Pioli, quasi sicuramente prossimo allenatore della Fiorentina, continua il lavoro della società viola, pronta a rivoluzionare la squadra con un calciomercato che porterà a cessioni eccellenti e a probabili acquisti illustri. Scaduta l'opzione d'acquisto di Cristian Tello, per lui verranno riavviati i contatti con il Barcellona nei prossimi giorni, in entrata piace molto Donsah, giovane prospetto del Bologna reduce da un'altalenante stagione in rossoblu. Molto dotato sotto l'aspetto tecnico, il ghanese ha voglia di un club importante, per confermare quanto di buono si diceva di lui già ai tempi di Cagliari. La Fiorentina dovrà però convincere il Bologna che, dopo l'addio di Dzemaili, difficilmente svenderà il giocatore.

Siamo ai dettagli, invece, per Jay-Roy Grot, possente attaccante olandese messosi in evidenza con la maglia del NEC Nijmegen. Nonostante il metro e novantatre d'altezza, il classe '98 non disdegna giocate di fisico, allineandosi tecnicamente a Nikola Kalinic, noto ormai in Serie A per la sua partecipazione alla manovra collettiva della rosa. Operazione da circa due milioni, dunque, per Pantaleo Corvino, che già nei prossimi giorni dovrebbe accogliere a Firenze il ragazzo.

In ottica cessioni, invece, la società viola sta preparandosi per l'asta che si genererà intorno a Federico Bernardeschi, pezzo pregiato della rosa toscana sempre benvoluto da Juventus ed Inter. Su di lui, comunque, anche molti club europei, su tutti Manchester United e Chelsea, pronti a sborsare senza troppi problemi i cinquanta milioni fissati dai Della Valle. Nonostante l'assoluto talento, Bernardeschi potrà dunque essere sostituito, "regalando" alla società che lo ha lanciato un tesoretto importante per rifondare la rosa.