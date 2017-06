Fiorentina - Colpo Bruno Gaspar: 4 milioni al Vitoria Guimares

Bruno Gaspar, il terzino del Vitoria Guimares vicinissimo alla Fiorentina. | violanews.com

Si è conclusa ormai da settimane la stagione in Serie A e la Fiorentina, come tutte le altre squadre del nostro campionato, sta muovendo i suoi primi passi in sede di calciomercato per garantire al nuovo tecnico Stefano Pioli una rosa di prim'ordine per una stagione importante nel 2017-2018.

I rinforzi più importanti, per i viola, stanno arrivando in difesa: è definito da un po' ormai l'acquisto di Vitor Hugo, talentuoso centrale difensivo destinato a sostituire Gonzalo Rodriguez, e sempre da una nazionale ispanica Corvino è andato a pescare il prossimo nome per la retroguardia toscana. L'identikit è quello di Bruno Gaspar, terzino destro o all'occorrenza sinistro classe 1993 del Vitoria Guimares, cercato dai dirigenti italiani da diverse settimane dopo un'ottima stagione. Nella giornata di oggi è arrivata finalmente la fumata bianca: l'affare si farà, previa un pagamento di 4 milioni di euro alla società portoghese. L'accordo si cercava da settimane ed è finalmente arrivato: le società stanno limando i dettagli burocratici, poi il giocatore potrà volare nello stivale, effettuare le visite mediche come di rito e poi firmare il proprio contratto che ufficializzerà il tutto, di durata quinquennale.

Terzino come già detto polivalente, in grado di interpretare con la stessa qualità sia il ruolo su una fascia che sull'altra e anche una volta in campo nella nazionale campione d'Europa, nella scorsa stagione in 36 presenze Bruno Gaspar ha collezionato 6 assist. Un bottino che fa percepire le ottime doti di spinta, le quali però servono a colmare delle doti difensive piuttosto carenti, su cui nel nostro campionato sicuramente bisognerà lavorare. Per adesso, il 24enne farà leva sul proprio fisico: 180 cm e tanta velocità a disposizione per Pioli, che probabilmente - basandosi sugli acquisti fatti finora - partirà da un modulo con una difesa a 4 per la prossima stagione.