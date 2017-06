Fiorentina, Pioli vuole Davide Santon | www.inter-news.it

Ufficializzato l’acquisto di Bruno Gaspar dal Vitoria Guimaraes, la Fiorentina continua la sua ricerca sul mercato degli esterni di difesa. Il portoghese può giocare su entrambe le fasce, ma principalmente verrà impiegato sulla corsia destra: ecco perché Stefano Pioli ha bisogno di un titolare sulla corsia mancina, visto che sia Milic che Maxi Olivera – appena riscattato dal Peñarol – non forniscono le garanzie necessarie.

Dunque il nuovo tecnico deve indicare alla società viola il profilo ideale per il ruolo: il nome preferito è quello di Davide Santon. Secondo il quotidiano La Nazione, il direttore generale Pantaleo Corvino ha allacciato i primi contatti con l’Inter per capire le richieste del club nerazzurro per un giocatore ampiamente fuori dal progetto – lo stesso Pioli, nei mesi trascorsi sulla panchina del Meazza, lo ha utilizzato solamente per 13 minuti fra la 21esima giornata a Palermo e la 22esima in casa con il Pescara. I dirigenti interisti puntano ad incassare almeno 4-5 milioni dopo che nell’estate scorsa sono saltati 3 trasferimenti – Napoli, Sunderland e West Ham – per via del mancato superamento delle visite mediche del ragazzo.

Dopo aver definito gli ingaggi di Milenkovic, Vitor Hugo e Bruno Gaspar, il mercato in entrata della Fiorentina ha rallentato: le trattative per Diallo, Karamoh e Simeone sono in una fase di stallo e si pensa alle uscite. La questione legata a Bernardeschi rischia di sfociare in un muro contro muro fra il club gigliato ed il giocatore, mentre per Borja Valero, nonostante le decise smentite del presidente esecutivo Mario Cognigni, è sempre più vicino all’Inter: il nuovo tecnico nerazzurro Luciano Spalletti stravede per lo spagnolo e finalmente potrebbe averlo a disposizione alla Pinetina per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Un altro giocatore in uscita è Josip Ilicic: la Sampdoria fa sul serio per lo sloveno ed offre 5 milioni contro i 7 richiesti dalla Viola: si può chiudere a 6.