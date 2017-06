Fiorentina: si lavora alla cessioni eccellenti

Prima di affondare ulteriormente il colpo, bisogna vendere. E' questo il mantra in casa Fiorentina, con la società toscana ultimamente impegnata in lunghe trattative con al centro tre cardini della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il primo nome sulla lista dei partenti dovrebbe essere quello di Borja Valero, vicinissimo a vestire la maglia dell'Inter. Non più giovanissimo, il trentaduenne spagnolo verrebbe ceduto per una cifra intorno ai sette milioni di euro, anche se la società viola continua ad attendere segnali dal mediano, che non ha mai nascosto la volontà di restare. La speranza, dunque, è che Borja Valero decida di chiedere la cessione, accelerando così la trattativa e lasciando a Firenze, oltre al buon ricordo, un discreto tesoretto economico.

Ugualmente intensa, poi, la trattativa che dovrebbe portare Nikola Kalinic a Milano, sponda però rossonera. Dopo André Silva, infatti, il Milan vorrebbe ingaggiare anche il talentuoso croato, che potrebbe essere utilissimo a Vincenzo Montella sia nel 4-3-3 che in un'ipotetica disposizione tattica a due punte. Per far abbassare il cartellino, che si aggira intorno ai trenta milioni, la società rossonera avrebbe proposto come contropartita Lapadula, che però non convince. L'idea dei Della Valle è infatti quella di monetizzare il più possibile, preparando così l'affondo verso un bomber di spessore, su tutti il Cholito Simeone, obiettivo numero uno della società toscana. Su di lui c'è da registrare anche la concorrenza del Torino, che proprio nelle scorse giornate ha sondato il terreno incontrando il Genoa.

Diventata ormai una telenovela, continua a procrastinarsi la vicenda-Bernardeschi, con il talento numero 10 attualmente impegnato in Polonia per gli Europei Under 21. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Bernardeschi sarebbe vicinissimo alla Juventus, che ha proposto circa quaranta milioni più bonus. Un'offerta importantissima, che di fatto segnerebbe l'addio del cedibile Cuadrado. Corvino starebbe vacillando, leccandosi i baffi per la plusvalenza potenzialmente monstre. Nulla è ancora deciso, comunque, se non la lontananza di Berna da Firenze a partire dalla prossima stagione, notizia che non rende felici i tifosi, affatto inclini ad accettare senza smuoversi lo smembramento della rosa in vista della futura Serie A, che elevare la Fiorentina a grande del nostro calcio.