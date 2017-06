Fiorentina, tentativo per Berenguer. Il Napoli lo molla?

Per cancellare il deludente campionato dello scorso anno, la Fiorentina già da qualche settimana si è catapultata sul calciomercato. Si è mossa con molto anticipo, ed ha già chiuso tre acquisti: Nikola Milenkovic, Vitor Hugo e Bruno Gaspar, sistemando in questo modo il reparto difensivo. Non è di certo finito qui il lavoro del direttore generale Pantaleo Corvino, che continua a setacciare il mercato, europeo e sudamericano, alla ricerca di ulteriori calciatori che possano essere funzionali alla costruzione della nuova rosa della Viola, tenendo però conto dei nuovi dettami tattici dell'allenatore Stefano Pioli.

La Fiorentina quindi, non dorme mai, e nelle ultime ore si sarebbe inserita tra le pretendenti di Alex Berenguer​, esterno offensivo classe 1995 dell'Osasuna. Sul talento spagnolo ci sono già gli occhi di molte società europee, tra cui il Napoli e Athletic Bilbao, con la società partenopea che, in caso di acquisto dell'esterno, lascerebbe molto probabilmente partire Emanuele Giaccherini, come ha rivelato il procuratore dello stesso calciatore qualche tempo fa. Resta in pole il club campano, che però ha chiesto tempo, a la società della cittadina di Pamplona, appena retrocessa in Liga Adelante, ha necessità di fare cassa per poter ricostruire la rosa e cercare la rapida risalita nella categoria superiore. E' stato fissato fissato un ultimatum al Napoli: gli spagnoli attenderanno fino a mercoledì prossimo, dopodichè l'Osasuna tratterà anche con altre squadre.

A rendere pubblica la cosa ci ha pensato Radio Crc, secondo la quale la Fiorentina starebbe tentando l’inserimento nella trattativa tra il Napoli ed Alex Berenguer. Un'antagonista in più per il club azzurro che, nonostante un accordo di massima con il giocatore, era già costretto a guardarsi dalle offensive dell’Athletic Bilbao. Il calciatore è molto appetito in quanto può ricoprire più di un ruolo. Indistintamente, può fare l'esterno offensivo in una prima linea a tre, ed anche il terzino di fascia, capace di spingere, ma anche, all'occorrenza, difendere in fase di non possesso palla. Un jolly, che piace a tanti, e che Pioli vorrebbe averlo con sè il prossimo anno.