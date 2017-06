Fiorentina, l'affare Politano è in dirittura d'arrivo

Fonte foto: Getty Images

Venti di cambiamento in quel di Firenze. Un giovane calciatore italiano è pronto a sbarcare nel capoluogo toscano, ed accasarsi alla corte di Stefano Pioli. Un esterno mancino, capace di saltare l'uomo, creare superiorità numerica, offrire assist ai compagni, ma anche dotato di un buon feeling con il gol. Matteo Politano è vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina, lui che nello scorso campionato, con la casacca neroverde del Sassuolo, è andato a bersaglio cinque volte in campionato, aggiungendo ben sei assistenze decisive ai suoi compagni di squadra. In un ruolo in cui si è registrata la partenza di Tello, e quella molto probabile di Federico Bernardeschi, l'inserimento del calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma è ottimo, sia a livello numerico che soprattutto qualitativo.

La trattativa tra le parti non è stata complicata, e la società dei Della Valle ha trovato in Squinzi una valida e morbida persona con qui contrattare. Pare ormai cosa fatta, e quindi il futuro di Politano è pronto a tingersi di viola. Le cifre dell'affare, però, sono diverse rispetto a quelle che sono emerse nei giorni scorsi. Secondo quanto afferma la redazione di Tuttomercatoweb.com, per il cartellino la Fiorentina dovrebbe versare una cifra fra i 15 e i 20 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, mentre il giocatore firmerà un contratto da 1.2 milioni con la società toscana.

Se tutto dovesse concludersi per il verso giusto, Stefano Pioli potrebbe disporre di una nuova freccia nella sua faretra, già a partire dal ritiro estivo che si terrà ancora una volta, per il sesto anno di fila, nella Val di Fassa. Con la possibile partenza anche di Nikola Kalinic, ed il possibile acquisto di Giovanni 'Cholito' Simeone come suo sostituto, il reparto d'attacco della Fiorentina subirà una vera e propria metamorfosi. D'altronde, c'era da aspettarselo, in quanto, durante la passata stagione, la prima linea fiorentina ha spesso fatto cilecca, soprattutto in casa, facendo indispettire non poco il popolo viola. Ha viaggiato, infatti, al 'Franchi' su livelli di squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.