Fiorentina, il colpo per i tifosi è Giovanni Simeone

La situazione societaria è critica, il mercato è animato solamente dai nomi pesanti in uscita e la piazza ribolle. Per Pantaleo Corvino e Carlos Freitas non è certo facile operare in queste condizioni, anche se alcuni colpi interessanti sono stati già messi a segno, seppur non nomi altisonanti, come Bruno Gaspar, Milenkovic, Vitor Hugo e Vlahovic. Il direttore tecnico viola è a Milano per cercare di chiudere l’affare Matteo Politano con il Sassuolo: il ragazzo vuole trasferirsi a Firenze, ma il club emiliano non si smuove dalla richiesta di almeno 10 milioni di euro per il cartellino.

Il nome più pesante accostato alla Fiorentina nelle ultime ore è quello di Giovanni Simeone: l’attaccante del Genoa è molto corteggiato e quasi certamente lascerà il Grifone. Anche in questo caso però l’ostacolo più grande è il prezzo per assicurarsi le prestazioni dell’argentino: il presidente rossoblu Preziosi non ha chiuso le porte ad una cessione, ma ha dichiarato che prima deve trovare un sostituto. La base d’asta è di 20 milioni, la prima offerta dei Viola si aggira sui 15 milioni e la sensazione è che si possa chiudere attorno ai 18; attenzione però al Torino, in agguato sul Cholito, per il quale è pronto ad accelerare i tempi e bruciare la concorrenza, come scrive Tuttosport.

Simeone sarebbe certamente un profilo gradito, però la nota dolente per i tifosi resta il capitolo cessioni, che condizionano pesantemente il mercato in entrata: tanti big sono pronti a salutare Firenze, in partenza verso lidi non certamente graditi alla piazza. Il primo fra tutti è ovviamente Federico Bernardeschi, vicinissimo a vestire la maglia della tanto “odiata” Juventus, in un remake di ciò che accadde nell’estate del 1990, quando un altro idolo della Fiesole, Roberto Baggio, si trasferì a Torino. Probabilmente non si rivedranno scene di guerriglia urbana come 27 anni fa, ma senza dubbio questo trasferimento non sarà accettato di buon grado.

Stesso discorso per Nikola Kalinic, ad un passo dal Milan: Corvino ha incontrato l’agente dell’attaccante Tomislav Erceg, il quale ha ribadito la volontà del suo assistito di vestire rossonero, la Fiorentina continua a chiedere 30 milioni per il croato. La trattativa si prolungherà ed p molto probabile che alla fine la spunterà la richiesta del giocatore. Su Borja Valero all’Inter la situazione si è un po’ fermata anche se il suo trasferimento da Luciano Spalletti non è in dubbio, mentre Josip Ilicic è ormai da considerarsi un nuovo giocatore della Sampdoria: per l’inizio della prossima settimana sono previste le visite mediche e la Viola incasserà circa 5 milioni di euro.