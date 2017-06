Fioretina, arriva il comunicato della società sul mercato e sul caso Borja Valero

Borja Valero, uno dei nomi maggiormente accostati all'Inter in questa sessione di marcato. Fonte foto: Getty Images Europe.

E' arrivato, necessario per spezzare un silenzio troppo lungo e un malcontento crescente tra i tifosi, il comunicato ufficiale della Fiorentina in merito alle vicende di mercato che stanno riguardando da vicino la società della Famiglia Della Valle.

Le tante speculazioni di questi giorni circa i nomi di Borja Valero, Kalinic e Bernardeschi, non sono affatto piaciute ai tifosi della Viola, la cui contestazione nei confronti dell'operato di Pantaleo Corvino è stata evidente. Proprio in virtù del caso Borja Valero, il più ridondante tra i vari media, la Fiorentina ha deciso di emettere questo comunicato ufficiale in cui prende le distanze dalle tante speculazioni, invitando i tifosi a stare sereni: "ACF Fiorentina riguardo alle ultime voci, ricostruzioni, retroscena e presunte dichiarazioni comparse su siti internet e mezzi di comunicazione circa il rapporto tra il Club e Borja Valero tiene a precisare, come accaduto nella precedente sessione di mercato per altri suoi atleti, che il calciatore è sotto contratto con la Società sino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato. Come per tutti i suoi tesserati vale la linea data della Società all’inizio di questo nuovo ciclo che, chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione. Solo nel caso contrario, preso atto della volontà di un calciatore di proseguire altrove la propria carriera, la Fiorentina è disposta a discutere e valutare proposte serie nel momento in cui vengano presentate ufficialmente e con estrema chiarezza da ogni singolo calciatore alla Società”.

Come riportato nel comunicato Viola, l'intenzione della società è quella di tenere con se i migliori elementi. La strategia, può decadere solo nel caso in cui i vari top player gigliati dimostrino alla società il desiderio di abbandonare la Viola e sposare un altro progetto. Solo in quel caso, la Fiorentina prenderà in considerazione le varie offerte, anche se al momento, i presupposti per clamorosi colpi di scena non sembrano essere all'orizzonte.