Fiorentina: Pioli prepara l'amichevole odierna con un occhio al mercato

Source photo: correiredellosport.it

Dopo la convincente amichevole contro la Val di Fassa, un bel 7-0 condito da ottime prestazioni di molti giovani, è ancora tempo di partita per la Fiorentina di Stefano Pioli, che alle 17.30 di oggi si ritroverà ad affrontare il Trentino Team, con successiva conferenza stampa dell'ex tecnico di Inter e Lazio. In mattinata, i viola hanno seguito un allenamento mattutino. Nonostante i miglioramenti sul campo, a tenere banco sono sempre le questioni sul mercato, con Corvino impegnato in una serie importanti di trattative, sia in uscita che in entrata, regalando al proprio mister profili adatti per la prossima stagione grazie anche al tesoretto derivato dalle cessioni, su tutte quelle di Federico Bernardeschi.

Proprio intorno al trasferimento del gioiello viola, promesso sposo della Juventus, ruota infatti il mercato della società toscana. Per ingolosire i Della Valle, Marotta avrebbe proposto una cifra intorno i quaranta milioni più Stefano Sturaro, profilo interessante che darebbe muscoli e qualità al centrocampo. Tornata al mittente con un secco no l'ipotesi di un possibile inserimento di Pjaca nella trattativa, le due parti dovrebbero incontrarsi e chiudere a breve, consentendo ai bianconeri di piazzare un colpo in avanti per dirottare in altri reparti e permettendo inoltre alla Fiorentina di sbloccare il mercato in entrata nelle zone nevralgiche del rettangolo di gioco.

Come ampiamente accennato nelle scorse settimane, è al capolinea la trattativa che porterà Eysseric a Firenze, trequartista del Nizza reduce da una buona stagione in Ligue 1. Successivamente, Corvino definirà il trasferimento del giovane bulgaro Petko Hristov, che con lo Slavia Sofia ha disputato ben trenta sfide. Un colpo di prospettiva, che rinforzerebbe il pacchetto arretrato a disposizione di Pioli. Sempre in Francia, si proverà a prelevare Nkunku dal Paris Saint-Germain, giovanissimo centrocampista che ha fatto vedere belle cose in qualità di mezz'ala nelle giovanili del club francese.