Fiorentina - Amichevoli e mercato

i viola impegnati nel ritiro di Moena - Foto: ACF Fiorentina - Twitter

Come riporta il Corriere Fiorentino la Fiorentina, dopo l'amichevole contro lo Sporting Lisbona del 29 luglio, volerà in Bassa Sassonia il 31 luglio e resterà in terra tedesca per sette giorni. In programma le sfide con l’Eintracht Braunschweig ed il Wolfsburg dell’ex Mario Gomez. Le partite si giocheranno il 3 e il 6 agosto, mentre il quartier generale viola sarà a Braunschweig.

Pioli potrò dunque testare il gruppo attuale ed i nuovi acquisti su cui Corvino sta lavorando da tempo. La Fiorentina inoltre sta operando per organizzare almeno altre due amichevoli in Toscana (una probabilmente con la Pistoiese) prima del via della serie A fissato per il 20 agosto.

Sul fronte mercato, Eysseric (centrocampista francese) è una trattativa praticamente chiusa al di là di alcuni dettagli da perfezionare, scrive Il Corriere dello Sport-Stadio. Sulla fascia invece, si attende la fumata bianca per Rafik Zekhnini, il norvegese di 19 anni dell’Odds, attesa nelle prossime ore: definite le varie sfumature, l’operazione si chiuderà con un investimento da parte dei viola di poco più di un milione più bonus. Infine per Petko Hristov, difensore scovato nello Slavia Sofia classe ’99, si attendono soltanto le visite mediche per procedere poi con l’annuncio.

Nomi che non accendono l'entusiasmo della piazza ma che potranno garantire alternative al nuovo tecnico viola, in attesa del mercato vero e proprio. Magari con i ricavi delle cessioni illustri.