Ufficiale: doppio colpo della Fiorentina, arrivano Hristov e Zekhnini

il nuovo acquisto della fiorentina zekhnini (fonte foto radiogol24)

Colpi in prospettiva per la Fiorentina che ha ufficializzato gli acquisti del difensore bulgaro Petko Hristov e dell'esterno offensivo norvegese Rafik Zekhnini. Il primo arriva dallo Slavia Sofia mentre il secondo dall'Odds e hanno firmato con il club viola un contratto quinquennale.

Ecco il comunicato riguardante l'acquisto del difensore bulgaro: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov dalPFC Slavia Sofia. Hristov, nato a Sofia (Bulgaria) il 1 marzo del 1999, nella scorsa stagione ha collezionato 30 partite tra Campionato e Coppe con la maglia dello Slavia Sofia e quest'anno ha già esordito dal primo minuto in Campiomato nel derby con il CSKA Sofia. Il calciatore ha inoltre disputato i recenti Europei Under 19 in Georgia con la maglia della propria Nazionale. Hristov ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2022."

Nel pomeriggio è poi arrivata l'ufficialità dell'arrivo del giocatore norvegese: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafik Zekhnini dall’ Odds Ballklubb. Zekhnini, nato a Skien (Norvegia) 12 gennaio del 1998, con la maglia dell’Odds ha già disputato 59 presenze e segnato 9 reti tra Campionato e preliminari di Europa League. Il calciatore ha inoltre vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili norvegesi esordendo già con la maglia dell’Under 21. Zekhnini ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022".

Due buoni acquisti in prospettiva per la Fiorentina considerando anche la già discreta esperienza internazionale dei due giocatori. Ma è chiaro che la piazza viola pretende acquisti di un certo livello dopo gli addi di Gonzalo Rodriguez, Tello, Ilicic e Borja Valero e le probabili cessioni di Bernardeschi e Kalinic. Probabilmente con la vendita di questi ultimi due giocatori il mercato viola potrà entrare nel vivo per quel che riguarda gli acquisti.