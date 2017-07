Fiorentina, altra sfida al Torino: obiettivo Duvan Zapata | www.golombianos.com

Altra sfida di mercato in vista fra la Fiorentina ed il Torino. Dopo Giovanni Simeone, l’oggetto del contendere è sempre un attaccante: questa volta si tratta del colombiano del Napoli Duvan Zapata. Di ritorno dal prestito biennale all’Udinese, il centravanti classe ‘91 sicuramente verrà ceduto dai partenopei che non lo ritengono funzionale al progetto, avendo in rosa già una prima punta classica come Arkadiusz Milik e con un Dries Mertens che tanto bene ha fatto in quel ruolo nella scorsa stagione. Il prezzo fatto da Aurelio De Laurentiis però rallenta ogni trattativa, visti i 25 milioni richiesti dal numero uno azzurro, troppi sia per la Fiorentina che per il Torino.

Entrambe le società sono poi condizionate da ciò che succederà con i loro attaccanti principali in rosa: per quanto riguarda i Viola, Nikola Kalinic è sicuramente sul piede di partenza – come espresso dallo stesso croato – mentre per i granata c’è da monitorare la situazione riguardante Andrea Belotti. In particolare la partenza o meno del Gallo è molto più vincolante per il Toro rispetto a quella dell’ex Dnipro per i gigliati, ecco perché Pantaleo Corvino potrebbe decidere di affondare il colpo approfittando di questo fattore, forte anche dei 40 milioni in arrivo dalla Juventus per l’acquisizione di Federico Bernardeschi, e contattare direttamente il Napoli; in più, i rapporti fra Cairo e De Laurentiis non sono ottimi dopo la querelle della scorsa estate legata a Nikola Maksimovic, oltre alla beffa Berenguer degli scorsi giorni.

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha espresso il suo gradimento nei confronti di un profilo tipo Duvan Zapata: centravanti fisico in grado di fare a sportellate con gli avversari per permettere alla squadra di salire e con una buona prolificità sotto porta. La terza alternativa in casa viola – oltre al colombiano ed al Cholito – si chiama Ilija Nestorovski del Palermo, mentre si complica la questione riguardante Matteo Politano: il Sassuolo ha alzato il prezzo a 15 milioni di euro e settimana prossima si prevede un incontro fra le parti per cercare di sbloccare la trattativa.