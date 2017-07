Fiorentina - Aggiornamenti viola

Kranevitter durante la presentazione all'Atletico Madrid (toniiavarone.it)

Come riportato da La Nazione, Matias Kranevitter, centrocampista argentino ’93 dell’Atletico Madrid, è il nuovo nome in orbita Fiorentina. In queste ore i viola avrebbero ripreso i contatti con i Colchoneros iniziati a maggio. La richiesta è di 8 milioni, ma a 6 si può chiudere. Il contratto di Kranevitter con l’Atletico scade nel 2020 e la Fiorentina è pronta a proporre un quadriennale.

Sul Corriere dello Sport invece viene fatto il punto sul mercato in entrata in attacco. Corvino sonderà il terreno per capire se si può arrivare a Duvan Zapata. Il costo del cartellino dell’attaccante, reduce da un prestito biennale all'Udinese, è di 13-14 milioni più bonus. Il dg viola ha virato su questo obiettivo perché ritiene alta la richiesta del Genoa per Simeone.

Infine, riguardo il programma del gruppo di Pioli, dopo questi giorni di riposo, la squadra riprenderà gli allenamenti mercoledì mentre sabato alle 18.00 affronterà lo Sporting Lisbona in amichevole in Portogallo. Appena il tempo di rientrare e la squadra si sposterà in Bassa Sassonia per una settimana in cui disputerà due amichevoli contro Eintracht Braunschweig e Wolfsburg.