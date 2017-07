Fiorentina - Parola di Capitano

Google Plus

Davide Astori (labaroviola.com)

Il neo capitano della Fiorentina Davide Astori ha parlato ai microfoni di SkySport riguardo la situazione dei viola: “Tutti i giocatori che sono andati via da Firenze sono giocatori importanti, hanno dato molto alla Fiorentina e chiaramente hanno lasciato il segno. Mi riferisco soprattutto a giocatori come Borja Valero, Gonzalo Rodriguez e Federico Bernardeschi. Certo, adesso i tifosi sono curiosi di sapere chi penderà il loro posto”.

Su Kalinic: “In questi casi le trattative si fanno in due. La palla passa a lui e alla società”.

Sulla fascia da capitano: “Sono felice di avere la fascia di capitano in una piazza come questa. Sono molto orgoglioso. Adesso, però, vorrei una squadra competitiva come ci ha promesso la società“.

Intanto, secondo quanto riportato da La Nazione, il Napoli sarebbe già pronto a portare il proprio investimento per Federico Chiesa: 27 milioni di euro e, sul piatto, i cartellini di Zapata (il Torino lo tratta per 20 milioni) e di Giaccherini (costo stimato 7 milioni). Dal canto suo la dirigenza viola ha sempre sbandierato ai quattro venti la volontà di trattenere il giovane gioiello viola.