Fiorentina: Tatarusanu al Nantes, si punta a ritoccare la difesa

Source photo: 90min.com

Cyprian Tatarusanu è vicinissimo al Nantes, squadra di Ligue 1 intenzionata a ripetere quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di ouest-france.fr infatti, il portiere rumeno dovrebbe firmare nella giornata di oggi, abbandonando la Fiorentina e la tifoseria viola, sempre particolarmente critica verso l'estremo difensore a causa di una serie altalenante di prestazioni. Non una grande perdita, che potrebbe però spingere la società a trovare una seconda scelta a Sportiello, pronto a prendersi una maglia da titolare dopo le trattative che l'hanno portato a vestirsi di gigliato.

Dopo l'ufficialità, subito test tattico per Jordan Veretout, provato da Stefano Pioli nel 4-2-3-1, in qualità di mediano ed al fianco di Milan Badelj. Non il ruolo preferito dall'ex Saint Etienne, che grazie alla sua tecnica potrebbe rendere di più come regista, facendo valere le proprie qualità sotto l'aspetto del palleggio. Nella giornata di oggi, allenamento pomeridiano per la viola, con Pioli che dovrà però valutare le condizioni del centrocampista croato, infortunatosi al polpaccio.

Nella zona difensiva del campo, sondaggio per l'esterno sinistro Aleesami, che a Palermo ha vissuto momenti altalenanti. Dalla Norvegia, secondo quanto riportato da fotballkanalen.com, i contatti tra le due squadre sarebbero cominciati, con la viola intenzionata a superare l'interesse del Galatasaray per assicurarsi un terzino sinistro da affiancare a Maxi Olivera. Sondato anche Paletta, in uscita dal Milan. Il difensore ex Parma potrebbe inserirsi in una trattativa parallela a quella di Kalinic, promesso sposo dei rossoneri.

Più lontano, invece, Politano, come confermato anche dall'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni di TMW Radio. Una notizia da tenere in considerazione e che muterà i piani di Pantaleo Corvino, a caccia di quell'esterno che aumenterebbe il peso offensivo della rosa toscana.