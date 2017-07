Fiorentina, prende quota l'ipotesi Tanguy Ndombelé. In uscita, ai saluti Bagadur e Baroni

Sono giorni caldi per la Fiorentina sul mercato. In attesa di capire il futuro di Matias Vecino, ad un passo dall'Inter, e di Nikola Kalinic, conteso dalle due milanesi, il direttore Pantaleo Corvino continua a lavorare sodo per tentare di consegnare, entro l'inizio del campionato, una rosa funzionale al tecnico Stefano Pioli. Tanti gli obiettivi in entrata per la Viola, che al contempo è attiva anche sul fronte delle uscite, liberandosi di quei giocatori in esubero, e giovani che vedrebbero poco il campo a causa della concorrenza che si prospetta piuttosto agguerrita.

MERCATO IN USCITA - Il portiere rumeno Ciprian Tatarusanu è stato ceduto al Nantes di Claudio Ranieri, a titolo definitivo. Sarà dunque Marco Sportiello, ex Atalanta, giunto nel capoluogo toscano durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, a difendere i pali della Viola nel prossimo campionato. Oggi il club toscano ha definito anche altre due cessioni: il difensore centrale classe 1995 Ricardo Bagadur, lo scorso anno prima al Benevento e poi alla Salernitana, è stato ceduto a titolo definitivo al Brescia in Serie B e il 18enne Riccardo Baroni, anche lui difensore centrale, figlio d'arte (il padre è Marco, ex difensore di mezza serie A e attuale tecnico del Benevento) e capitano della Primavera, giocherà in Lega Pro, nelle fila della Lucchese. Questi i rispettivi comunicati stampa apparsi sul sito ufficiale della Fiorentina poco fa:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ricardo Bagadur (classe 95’) al Brescia Calcio".

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Baroni (classe ’98) all’ A.S. Lucchese Libertas".

MERCATO IN ENTRATA - Fiorentina alla francese. Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Jordan Veretout nella giornata di ieri, sono ore decisive per la chiusura dell'affare Valentin Eysseric con il Nizza. Le parti sono molto vicine, restano da limare solo gli ultimi dettagli ma entro la fine della settimana dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Sempre dalla Francia, la Fiorentina è pronta a pescare per rinforzare il centrocampo: si segue Tanguy Ndombelé, centrocampista 20enne dell'Amiens con cui ha giocato 30 partite, realizzando due gol e sfornando anche sette assist. Sul piatto, pronti 4 milioni di euro. E' al momento il preferito della dirigenza viola, ma il possibile acquisto di Ndombelé non chiude le porte all'altro obiettivo della mediana: Matias Kranevitter dell’Atletico Madrid. Se Kalinic dovesse partire, il suo sostituto potrebbe essere Giovanni Simeone, favorito su Duvan Zapata e Ilja Nestorovski.