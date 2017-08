Fiorentina: pazza idea Emre Mor, a centrocampo piace sempre Rincon

Source photo: 90min.com

La Fiorentina pensa, finalmente, al dopo-Bernardeschi. Dopo una serie di cessioni importanti, a cui si aggiungerà a breve quella di Matias Vecino all'Inter, Pantaleo Corvino sta sondando il mercato a caccia di quei profili adatti per rinforzare la rosa di uno Stefano Pioli sempre più preoccupato. L'ultimo nome sulla lista della dirigenza viola, diventato forte nelle ultime ore, è quello di Emre Mor, mancino classe '97 attualmente in forza al Borussia Dortmund. Dotato di un fisico minuto e di una capacità funambolica importante, il turco è micidiale nell'uno contro uno, confermandosi esplosivo palla al piede. Una soluzione offensiva interessante che, se dovesse confermare quanto visto agli esordi della sua carriera, potrebbe confermarsi un vero e proprio craque del nostro campionato.

Nonostante la giovanissima età, Mor è valutato già quindici milioni, cifra importante che non spaventa però Pantaleo Corvino, pronto a regalarsi un calciatore talentuoso e tra i migliori talenti in circolazione. Mentre la squadra affronterà due collettivi nazionali, l'Eintracht Braunschweig ed il Wolfsburg, il dirigente viola proverà a convincere il Dortmund, affatto intenzionata a svendere uno dei suoi talenti. In ottica cessione, invece, è sempre forte la pressione del Besiktas per Khouma Babacar, intenzionata a prelevare il possente attaccante africano. La Fiorentina, però, fa muro.

A centrocampo, continua ad essere vivo l'interesse per Tomas Rincon, in uscita dalla Juventus. Il centrocampista venezuelano ex Genoa, fortemente voluto anche dal Bologna, è uno degli obiettivi primari di Stefano Pioli, che dopo gli addii di Borja Valero e Vecino e la delicata situazione-Badelj, avrebbe seriamente bisogno di un centrocampista duttile e muscolare. La concorrenza è folta e le richieste dei bianconeri sono alte, Corvino potrebbe però spuntarla sulle altre pretendenti proponendo al calciatore un ruolo di protagonista nello scacchiere tattico pensato da Pioli, assolutamente bisognoso di nuovi volti per non cominciare, in maniera deficitaria, la prossima stagione.