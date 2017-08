Fiorentina - Vecino all'Inter, si lavora in entrata

Google Plus

Fiorentina - Vecino all'Inter

"ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo definitivo, del calciatore Matias Vecino all’FC Internazionale Milano. Il Club nerazzurro ha pagato la cifra stabilita dalla clausola rescissoria. La Società viola fa migliori auguri a Matias per il prosieguo della sua carriera". Con questa nota sul proprio sito la Fiorentina ufficializza il passaggio di Vecino alla corte nerazzurra.

Intanto sul fronte Kalinic la Fiorentina chiede 30 milioni e l'ipotesi Simeone resta ancora bloccata anche se la prima offerta alla società genoana è stata respinta.

Infine continua la soap opera riguardante Valentin Eysseric, che stasera giocherà i preliminari di Champions contro l’Ajax con il suo Nizza. L'accordo con la Fiorentina sarebbe per 4 milioni, ma i francesi vorrebbero prima chiudere la trattativa per il sostituto. In corsa, scrive La Nazione, c’è anche Snejider.

Per quanto riguarda l'ultima tentazione Mor, ammesso che ci sia qualcosa di concreto, la Roma ci sta facendo un pensierino nel caso non riuscisse a portare Mharez in giallorosso.