Fiorentina, ultimo test in Germania contro il Wolfsburg

Si avvicina a grandi passi l'inizio del campionato e con esso la fine delle amichevoli estive. La terzultima, in questo senso, della Fiorentina sarà contro il Wolfsburg e chiuderà la seconda parte del ritiro della squadra toscana che si è svolta a Braunschweig.

Il match metterà di fronte una viola rivoluzionata in ogni suo repartoai due ex Mario Gomez e Kuba Blaszczykowski, chiamati a risollevare la squadra di proprietà della Volkswagen dopo una stagione disastrosa conclusasi con la salvezza dopo lo spareggio contro l'Eintracht Braunschweig. Per la squadra di Stefano Pioli il test contro i tedeschi sarà il secondo di livello dopo quello effettuato con lo Sporting Lisbona, perso 1-0 con gol di Dost (ex conoscenza del Wolfsburg), e sarà l'ultimo di rilievo prima dell'inizio del campionato. Per questo motivo, verosimilmente, l'ex tecnico dell'Inter schiererà dal primo minuto il suo undici ideale, rivoluzionato rispetto a quello di Paulo Sousa.

In porta, dopo la cessione di Tatarusanu, ci sarà Sportiello, che ritrova la fiducia del numero uno sulle spalle dopo lo spodestamento subito a Bergamo lo scorso anno, mentre a difenderlo ci saranno Maxi Oliveira e Tomovic sulle fasce, con quest'ultimo in vantaggio su Gaspar, mentre al centro giocheranno Astori e Vitor Hugo. Centrocampo rivoluzionato dopo la partenza di Vecino: la coppia centrale sarà composta da Veretout e Cristoforo, due che devono giocare molto assieme se vorranno sviluppare il feeling che serve per ben figurare nel corso dell'annata. Sulla linea di trequarti vige la linea verde con Federico Chiesa, che prende lo scettro di Bernardeschi come nuovo gioiello e possibile leader viola, Zekhnini e, in mezzo, Hagi che quest'anno potrebbe trovare lo spazio per esplodere e provare a seguire le orme del padre. Davanti a guidare l'attacco ci sarà Khouma Babacar, mentre Kalinic dovrà accontentarsi di partire dalla panchina.

Per chi volesse seguire live il test match della Fiorentina, che affronterà il Wolsfburg all'AOK Stadion, ci sarà la diretta su Sky Sport 1 alle ore 16.