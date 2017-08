La Fiorentina stringe per Eysseric, ma Pioli attende altri innesti

Valentin Eysseric / www.envertetcontretous.fr

La Fiorentina lavora, dopo un inizio di mercato che l'ha vista protagonista di numerose cessioni di alcuni pilastri della squadra. Con Vecino e Borja Valero a Milano sponda neroazzurra, la stella della squadra Bernardeschi alla Juventus e un Kalinic sempre più lontano da Firenze, Pioli chiede rinforzi e dalla dirigenza, con calma, arrivano risposte. Assicuratasi il centrocampista dell'Empoli Riccardo Saponara - riscattato dopo il prestito - il calciomercato viola continua e sicuramente non finirà a breve.

Eysseric in arrivo - Trattativa con il Nizza che sembra agli sgoccioli, con la Fiorentina vicinissima al 25enne francese Valentin Eysseric. Il Nizza infatti ha dato il via libera al giocatore dopo l'arrivo di Wesley Sneijder, che raccoglierà l'eredità lasciata dal calciatore francese. La Fiorentina verserà nelle casse della squadra francese una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro compresi i bonus, con il giocatore che sarà legato alla squadra viola per quattro anni, con un'opzione per il quinto. Eysseric dunque è pronto per la sua nuova avventura in Italia e la squadra di Pioli, dopo tante cessioni, può vedere anche alcuni volti nuovi.

Novità - Il nuovo obiettivo della dirigenza viola è John Guidetti, attaccante ex Manchester City che attualmente milita nel Celta Vigo. Il giocatore svedese è corteggiato attualmente da Fiorentina, Bologna e Torino. Il cartellino del centravanti è valutato 8 milioni di euro e sembrerebbe che il Celta non sia disposto a cederlo con la formula del prestito. Non è da escludere anche l'approdo a Firenze di Diego Laxalt, esterno del Genoa che piace molto anche alla Roma; recentemente ai microfoni di pagine romaniste ha rilasciato alcune parole l'agente del centrocampista uruguaiano: "Sfida tra Roma e Fiorentina? Stiamo parlando, come è successo anche a gennaio con Spalletti. E' una trattativa viva, ma non stiamo parlando direttamente con Monchi. La Fiorentina? Ha fatto passi concreti, vediamo cosa accadrà questa settimana".