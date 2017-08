Fiorentina - Pressing per Jesè, Strinic e Stafylidis nel mirino, in dirittura d'arrivo Eysseric

Jesè Rdoriguez / LaLiga

Estate più calda del previsto quella che stanno affrontando i tifosi viola. La Fiorentina pensa al modo migliore per reinvestire i soldi ricavati dalle dolorose cessioni. Eysseric, dopo una lunga trattativa, sosterrà le visite mediche domani, nel frattempo la società dei Della Valle continua a sondare il mercato per assicurarsi nuovi giocatori di qualità che andranno ad ampliare la rosa di mister Pioli in vista della prossima stagione.

I nomi sono tanti, ma attualmente quello più caldo è Jesè Rodriguez. Esterno offensivo dotato di grande velocità e tecnica, sarebbe il profilo adeguato per migliorare il reparto offensivo, ultimamente la Fiorentina sta esercitando un forte pressing sul Psg, club che lo acquistò nel 2016 dal Real Madrid. Corvino ha iniziato da tempo i contatti con la squadra parigina e punta, se non ad un acquisto a titolo definitivo, almeno ad un prestito con diritto di riscatto. Un innesto di valore è essenziale per rinfrancare i tifosi che, dopo le numerose partenze, attendono un colpo in entrata.

Novità - Kostas Stafylidis e Ivan Strinic sono i volti nuovi per la difesa di Pioli. Corvino medita su chi puntare maggiormente per proteggere la fascia sinistra l'anno prossimo, ma entrambi sono ottimi profili per la viola. Strinic è valutato dal Napoli 4 milioni di euro e percepisce 1,5 milioni di euro all'anno, non è nella lista Uefa degli azzurri e potrebbe scegliere Firenze come piazza dove rilanciarsi dopo alcune stagioni sottotono. Più concreti, almeno in apparenza, i rapporti con l'Augsburg per Stafylidis, al giocatore piace la Fiorentina ma il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Vecchio obbiettivo della Roma, Stafylidis è sicuramente un buon giocatore, occorre quindi convincere la compagine tedesca.