Fiorentina, ufficiale l'acquisto di Benassi dal Torino

Marco Benassi con la maglia del Torino. | fantamagazine.com

Una comunicazione da entrambe le parti, rapida, a sorpresa. Che la Fiorentina fosse interessata, nella persona di Stefano Pioli in particolare, a Marco Benassi lo sapevamo, ma che la trattativa fosse conclusa è assolutamente una sorpresa. I toscani hanno rilasciato un comunicato ufficiale dove hanno annunciato, infatti, questo acquisto del quale non si conoscono ancora i dettagli sotto l'aspetto economico:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi dal Torino FC. Benassi, nato a Modena l’8 settembre del 1994, nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Inter e Livorno. Nell’ultima stagione in maglia granata ha disputato 29 partite, realizzando 5 reti. Benassi ha inoltre collezionato 27 presenze con la Nazionale Italiana Under 21, realizzando 6 reti. Marco Benassi, che arriverà a Firenze in giornata e svolgerà le visite mediche domani mattina, firmerà un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 anni".

Le cifre non sono ancora state diramate al pubblico e probabilmente le conosceremo con precisione fra qualche giorno. Per ora un'indiscrezione parla di 10 milioni fissi più dei bonus non definiti, probabilmente per un totale vicino ai 15 milioni. Andiamo a leggere come ha dato la notizia, invece, la squadra granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla ACF Fiorentina, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Benassi. Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare con affetto Marco per la dedizione, l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e a nome di tutto il Torino FC gli augura le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera".

La strategia viola è chiara: l'italiano titolare nell'ultimo Europeo under-21 sostituirà Matias Vecino, passato all'Inter. Come vi avevamo invece raccontato nella giornata di ieri, i granata dovrebbero adesso lanciare l'assalto definitivo a Tomàs Rincon della Juventus, che comunque non andrà ad escludere nuovi colpi nella mediana torinista.