Fiorentina: dopo Benassi è la volta di Eysseric

Dopo un lungo tira e molla, Valentin Eysseric sarà un giocatore della Fiorentina. Trequartista naturale, tatticamente schierabile anche come esterno d'attacco, l'ormai ex calciatore del Nizza si legherà al club viola per quattro anno, disputando circa 700mila euro l'anno. Un vero e proprio colpo, sotto il profilo economico, che darebbe a Stefano Pioli un atleta abilissimo sulla trequarti e voglioso di mettersi in gioco in un campionato di livello superiore.

Chiuso dall'arrivo di Wesley Snejder, Eysseric si inserirebbe perfettamente nel 4-2-3-1 di Pioli, modulo che comunque potrebbe benissimo tramutarsi in 4-3-3, valorizzando l'estro offensivo dell'ex Nizza e del nuovo acquisto Benassi. Si anima, dunque, il mercato, della Fiorentina, che dopo tante cessioni proverà a regalarsi una serie importante di acquisti, rinforzandosi e puntando in maniera silenziosa ad una Europa League che cancellerebbe in un sol colpo ad una sessione estiva tutt'altro che tranquilla.