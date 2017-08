Fiorentina, ecco Pezzella dal Betis in prestito con diritto di riscatto

German Pezzella, stadiosport.it

Non si ferma il mercato in entrata della Fiorentina di Stefano Pioli. Nei giorni intorno a Ferragosto, Pantaleo Corvino si è letteralmente scatenato e ha concluso diverse operazioni in entrata, in attesa di definire al meglio la cessione di Nikola Kalinic al Milan. Intanto, però, in casa viola è arrivato un nuovo rinforzo per la difesa: si tratta di German Pezzella dal Betis.

Ufficiale il suo arrivo in maglia viola, come si può leggere dal comunicato apparso sul sito della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore German Pezzella dal Real Betis Balompiè. Pezzella, nato a Bahia Blanca (Argentina) il 27 Giugno del 1991, in carriera ha indossato, oltre la maglia del Betis, anche la casacca del River Plate, con la quale ha vinto la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, La Recopa Sudamericana e un Campionato Argentino.Nell’ultima stagione ha giocato 37 partite, realizzando 1 gol.

Pezzella vanta inoltre 20 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale Under 20 del suo paese. Il calciatore argentino, arrivato ieri sera a Firenze, effettuerà le visite mediche nella giornata di oggi".

Visite mediche che sono iniziate presto, alle 7, e sono proseguite alle 10.20 in un altro istituto medico, da dove sono arrivate anche le prime parole di Pezzella da nuovo giocatore della Fiorentina: "Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina, non vedo l’ora di unirmi al gruppo. Ho molta voglia, molta ambizione di dare il massimo alla squadra, possiamo fare una buona stagione e terminare in una buona posizione. Forza Viola, darò il meglio di me stesso per difendere questa maglia". Difensore centrale, Pezzella nella scorsa stagione è stato protagonista con il Betis, giocando 36 partite in Liga. Un giocatore quindi reduce da una stagione importante, in cui è stato impiegato con continuità in un campionato importante come quello spagnolo. Nuova opzione per la difesa, quindi, a disposizione di Stefano Pioli.