Fiorentina, Tomovic: "Siamo una squadra nuova, ci vorrà tempo"

“Dato che abbiamo iniziato la stagione con un nuovo allenatore e giocatori completamente nuovi, possiamo dire di essere contenti per come abbiamo lavorato e ci siamo preparati". Testo e parole di Nenad Tomovic, che alla vigilia dell'inizio del campionato, il sesto con la maglia della Fiorentina, ha parlato al media serbo Sportske. Il difensore serbo ha parlato del lavoro svolto nel ritiro estivo agli ordini di Stefano Pioli, analizzando così il nuovo corso viola.

"I risultati non sono stati di primo livello, ma alla fine possiamo essere soddisfatti. Ci sono molti giocatori nuovi, la formazione è nuova, quindi ci vuole un po’ di tempo per adattarsi ad un nuovo sistema di gioco. La difesa ha fatto un ottimo lavoro, spero che possiamo continuare così durante la stagione. Stiamo iniziando un nuovo ciclo, normale fare tanti cambiamenti. Io sono tra i giocatori più esperti, e tra quelli che è qui da più anni. Le mie aspettative sono sempre le stesse: dare sempre il massimo in ogni partita, e portare la Fiorentina al top".

Ed infine, una battuta anche sul debutto con l’Inter: "Stiamo tutti aspettando con impazienza l’inizio del campionato, le partite ufficiali. Anche l’Inter ha cambiato molto, sarà una delle squadre che lotterà per lo scudetto. Ma noi abbiamo lavorato bene finora, stiamo aspettando con ansia l’inizio e sono sicuro che faremo un risultato positivo”.