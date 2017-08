Fiorentina-Sampdoria in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20.45)

Buon calcio a tutti da parte di Simone Cappelli e da tutta la redazione di Vavel Italia e benvenuti alla diretta live di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2017/18.

I viola cercano riscatto al Franchi dopo l'amara sconfitta per 3-0 subita all'esordio, a San Siro contro l'Inter, ma i blucerchiati vengono da una buona prestazione fornita contro il Benevento in casa e rappresentano un avversario insidioso.

Fonte immagine: Corriere della Sera

Diretta live Fiorentina-Sampdoria

Oltre all'avversario ostico, Stefano Pioli deve anche affrontare un'insidia più fisiologica dei suoi in questo momento. La rosa è infatti totalmente nuova ed i giocatori hanno avuto poco tempo per conoscersi e per avere intesa, cosa che questa sera potrebbe pesare, come è pesata a San Siro.

Sette giorni fa il tecnico ha optato per l'inserimento di cinque giocatori "vecchi", ovvero presenti anche la scorsa stagione, più due subentrati dalla panchina. Questa sera dovrebbero essere invece soltanto quattro i titolari presenti: Sportiello, Astori, Badelj e Chiesa, elementi tutti imprescindibili.

Fonte immagine: Corriere dello Sport

Fiorentina-Sampdoria live

Il 4-2-3-1 di Pioli dovrebbe poi prevedere gli esordi di Pezzella al centro della difesa, oltre a Gaspar e Biraghi terzini. In mezzo Veretout confermato, così come Simeone in avanti ed Eysseric sulla trequarti. Insieme all'ex Nizza, Chiesa ed uno tra Benassi e Gil Dias, col primo favorito.

La risposta della Samp si compone invece col solito 4-3-1-2, con due soli dubbi per Giampaolo: Praet e Ferrari. Il primo è insidiato da Linetty, il secondo da Murru. Giocasse l'ex Cagliari, scalerebbe al centro della difesa davanti a Puggioni Regini, con Silvestre in mezzo e Sala a destra.

Fonte immagine: La Repubblica

Fiorentina-Sampdoria diretta

In mediana sono intoccabili Barreto e Torreira, Linetty può invece competere col talento belga, mentre Ramirez giocherà alle spalle delle punte Quagliarella e Caprari. Occhi soprattutto sull'ex Torino, Juve, Napoli e tante altre, che all'esordio ha firmato una doppietta.

Fonte immagine: Getty Images

Fiorentina-Sampdoria diretta live

Fiorentina (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Chiesa, Benassi, Eysseric; Simeone. All. Pioli

Sampdoria (4-3-1-2) - Puggioni; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo