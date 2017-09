Fiorentina: l'Hellas come ostacolo da superare, è scoccata l'ora di Saponara?

La Fiorentina lavora in vista dell'Hellas Verona, analizzando i tanti punti da rivedere e ripartendo dalle poche cose buone viste durante le prime due uscite stagionali, terminate entrambe con una sconfitta e senza troppi segnali promettenti. Eppure, facendo leva su quella positività spesso invocata da Pantaleo Corvino dopo una vorticosa sessione estiva di mercato. Dopo la presentazione di Simone Lo Faso, avvenuta questa mattina, i viola scenderanno in campo nel pomeriggio, a porte chiuse. Tutto per fare gruppo, rinsaldandosi per trovare i punti di forza di una rosa al suo anno 0 ma comunque costretta a fare bene per non lasciarsi alle spalle i sogni europei.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal capoluogo fiorentino, Stefano Pioli dovrebbe far scendere in campo i suoi sempre con il 4-2-3-1, affidandosi al Cholito Simeone in avanti. Dietro, sulla trequarti, Benassi, Chiesa e, molto probabilmente, il nuovo acquisto Thereau. Scalpitano, comunque, Riccardo Saponara e Gil Dias. In difesa confermati Pezzella ed Astori, scelti per difendere Sportiello. Ai lati dei due centrali, Gaspar e Biraghi, che potrebbero perdere il posto a favore di Laurini e Maxi Olivera. Nella zona mediana del campo, infine, Veretout e Badelj.

Su tutti, il fulcro capace di scuotere gli equilibri potrebbe essere proprio Riccardo Saponara, che dopo una fase estiva trascorsa ad allenarsi e a risolvere gli ultimi problemi fisici sembra ormai pronto a dire la sua, imponendosi come uno dei trequartisti più forti della nostra Serie A. Con Bernardeschi finito alla Juventus, l'ex Empoli avrebbe potuto dire la sua già da prima, anche se l'arrivo di Eysseric ha in parte messo in ombra il ragazzo lanciato dal Milan. Con l'ingaggio di Thereau, poi, la situazione sembra complicata, anche se Ricky non ha voglia di fare, ulteriormente, la riserva. Con Eysseric fermo causa infortunio, che sia lui il tesoro di Pioli?