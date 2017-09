Benassi a caccia di un posto nel 4-2-3-1. Corvino lavora al rinnovo di Chiesa

Marco Benassi, zimbio.com

La pausa per le Nazionali è stata quanto mai provvidenziale per la Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo i tanti arrivi dal mercato, il tecnico ha potuto sfruttare al massimo questi giorni per poter finalmente lavorare con la rosa definita. Il modulo di riferimento dell'ex allenatore dell'Inter è il 4-2-3-1, un sistema di gioco che non piace particolarmente a Marco Benassi.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, uno dei motivi che hanno spinto Benassi a lasciare il Torino è stato anche il cambio di modulo voluto da Sinisa Mihajlovic ad un certo punto della stagione. Il serbo, per sfruttare al meglio Ljajic, è passato al 4-2-3-1, sacrificando così i minuti a disposizione di Benassi. Adesso per il centrocampista si ripropone lo stesso problema, ma Stefano Pioli ha intenzione di inserirlo al meglio nei suoi schemi di gioco, perchè sul centrocampista è pronto a puntare e scommettere. E allora in questi giorni ci sono state lezioni personalizzate e ripassi costante per Benassi che dovrà assimilare le indicazioni di Pioli per trovare spazio in maniera importante in questa Fiorentina rinnovata e che ha voglia di crescere e stupire.

Chi ha quasi finito di stupire per le sue prestazioni è Federico Chiesa. In mezzo a tante partenze lui è rimasto a Firenze ed è pronto ad una stagione da protagonista con la maglia viola. Chiesa è reduce anche da una rete con l'Under 21 di Di Biagio e il suo umore non può che essere alto. Intanto, Corvino e la società sono già al lavoro per rinnovare e adeguare il contratto del ragazzo che ha già addosso gli occhi di molte grandi squadre, fra cui il Napoli di De Laurentiis. Repubblica spiega che i primi contatti per arrivare ad un accordo sono già iniziati e l'intenzione dei Della Valle è quella di dare il via libera per un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Chiesa sembra pronto a dire sì senza troppe difficoltà, nonostante le voci su di lui e a continuare ad essere pedina fondamentale per la nuova Fiorentina di Stefano Pioli.