Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo giocare un calcio dinamico e veloce. Saponara non è pronto"

Stefano Pioli guarda con positività alla sfida di domani contro l'Hellas Verona, la terza occasione per fare i primi tre punti della stagione dopo le sconfitte patite con Inter e Sampdoria. Molti danno la colpa ad un mercato estivo incentrato quasi esclusivamente sulle cessioni, ma l'allenatore non vuole alibi: "Ora il mercato è concluso. Sono arrivati giocatori buoni e motivati. Questa è la base sul quale costruire il percorso. Che siamo arrivati lunghi è sotto gli occhi di tutti, ma non deve essere un alibi bensì uno stimolo ulteriore. Ancora non saremo collaudati al 100%".

Gli arrivi principali di questa sessione di calciomercato della Fiorentina sono stati Benassi dal Torino e Simeone dal Genova, Pioli spende parole anche per loro due: "Benassi è intelligente e dinamico. Può fare tante posizioni. Lavoriamo su capire cosa sviluppare. Lui è forte e un ragazzo positivo. Tutti possiamo crescere molto. Non vogliamo riempire l'area solo con la punta - dice Pioli parlando di Simeone e della fase offensiva -, anche con l'inserimento dei centrocampisti. Rivedendo la proposta offensiva di queste due partite, eravamo in area con tre-quattro giocatori. La questione è trovare più velocità e precisione nelle nostre azioni. Così aiuteremo il centravanti ad essere più efficace in fase offensiva".

Per la trasferta di Verona, Pioli, dovrà fare a meno dei due papabili trequartisti titolari, Eysseric e Saponara: "Quest'ultimo sta meglio ma ancora non è pronto. Non ha svolto tutti gli allenamenti con noi: in alcuni punti mancava di intensità e ritmo. Lui è fermo da due mesi e sta cercando di accelerare. Con un infortunio così due giorni stai bene e il terzo no. Mi auguro che la prossima settimana faccia tutte le sedute e sia convocabile. Sta meglio, anche a livello morale. Lavorare a parte è stato complicato, rientrare per gran parte lo ha aiutato. Domani riposerà".

L'ex allenatore dell'Inter ha anche le idee chiare su come dovrà giocare la propria squadra: "Deve mettersi in discussione giocando un calcio dinamico e veloce, con la consapevolezza di poter vincere ogni partita. Questo deve essere il nostro percorso. Avere tanti nuovi significa sforzarsi tanto ora, tirando tutti fuori qualcosina in più". Infine, Pioli, spende due parole anche per gli avversari, l'Hellas Verona:"Sono motivati e vogliono vincere. Sappiamo come sono loro, ma la nostra prestazione è più importante. Servirà voglia di fare la partita".