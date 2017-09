Fiorentina-Bologna in diretta, LIVE Sere A 2017/18 (18.00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi saluta e vi invita a seguire assieme Fiorentina-Bologna, secondo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A. Reduci dall’incredibile 5-0 in casa dell’Hellas Verona, i ragazzi di Stefano Pioli vogliono continuare a migliorare, cancellando una volta per tutte il difficilissimo inizio di stagione. Per contro, i rossoblu di Donadoni non hanno affatto voglia di subire una beffa simile a quella impartita loro dal Napoli, mettendo in difficoltà gli avversari con un gioco tatticamente impegnativo e con un Federico Di Francesco in stato di grazia.

Secondo le ultime informazioni provenienti da Firenze, Pioli dovrebbe schierare i suoi col solito 4-2-3-1, affidandosi in avanti al Cholito Giovanni Simeone. Dietro di lui, ancora incerta la linea dei trequartisti: al fianco di Thereau e Chiesa, infatti, Benassi potrebbe essere incalzato da Saponara ed Eysseric, che stanno recuperando. Dietro all’importante impalcatura offensiva, Veretout e Badelj, sostenuti in fase difensiva dai due centrali Astori e Pezzella. Dubbi su Gaspar a destra, non dovrebbe avere problemi Biraghi. Nessun problema, infine, per Sportiello.

Simile disposizione tattica, inoltre, per il Bologna, con Donadoni ormai convinto del 4-2-3-1 per meglio esaltare le qualità dei suoi singoli. Con il dubbio Palacio (l’argentino potrebbe rifiatare e lasciar spazio a Nagy con conseguente cambio di modulo), gli ospiti dovrebbero scendere in campo affidandosi a Verdi e Di Francesco sulle fasce d’attacco, pronti a servire a prima punta Destro, a caccia del primo squillo stagionale. Con Mirante in porta, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Krafth, Gonzalez, Helander e Masina. In mediana, infine, Taider e Pulgar.

Interrogato in conferenza stampa, il tecnico Pioli ha parlato appunto di questa sfida: “Il Bologna ha giocatori offensivi pericolosi, quindi ci vuole attenzione. Riuscire a dare continuità a quanto visto la settimana scorsa sarebbe importante, possiamo riuscirci solo con le potenzialità e un approccio giusto. Serve la voglia di stare nella gara per novantacinque minuti. Stiamo pronti e preparati a sfruttare gli errori. Dovremo essere squadra”. Passaggio importante, dunque, sulla passata sfida conto l’Hellas Verona: “Ho visto buoni atteggiamenti e buona condizione. Questo ci serve per continuare un cammino appena cominciato. Lavorare in un ambiente negativo è difficile per giovani come i nostri mentre la positività non può che farci bene".

"Tanti miei colleghi dicono che non bisogna sognare, per me è sbagliato. Le nostre fortune e sfortune passeranno dal lavoro e dalle prestazioni. Non vedo niente di male nel prendere energie dall'entusiasmo. Domenica scorsa ogni giocatore mi ha detto che si era divertito. Eravamo la squadra che aveva corso di più nella giornata: prima viene il lavoro di squadra, sacrificio e volontà, poi ci divertiremo. Quello vogliamo: un ambiente triste o depresso sarebbe peggio. La consapevolezza aiuta a far risultati, se domani non ci riusciremo allora sarà da dire che teniamo i piedi per terra".

Donadoni, invece, ha parlato della condizione della sua rosa e del possibile modulo: “Dipende sempre dall’interpretazione dei ragazzi, serve innanzitutto avere tutti gli atleti in buone condizioni. Il modulo diventa una conseguenza. Direi che fino ad oggi non ci possiamo lamentare, stiamo lavorando serenamente. Solo Maietta non è in perfette condizioni fisiche, non giocherà domani e forse manco nel turno infrasettimanale. E' importante, quando ci sono questi infortuni, non forzare i tempi, perchè altrimenti si rischiano ricadute”. E, sugli obiettivi dei felsinei: “Difficile avere un' idea certa sul nostro cammino, la squadra ha dimostrato qualcosa ma bisogna ancora lavorare molto. Non dobbiamo esaltarci quando le cose vanno bene, e neanche deprimerci quando tutto ci gira male. La Serie A, per una squadra come il Bologna, è un torneo difficile, dobbiamo cercare di fare più punti possibile. L'obiettivo resta quello di migliorare il rendimento dello scorso anno, e regalare qualche soddisfazione in più al nostro pubblico”.

In ultimo, Donadoni ha parlato di Rodrigo Palacio: “E' un giocatore che cerca di ricoprire un ruolo specifico in campo e fuori sta dando un grande esempio. I più giovani stanno cercando di imparare da lui tante cose, tanti segreti del mestiere. Pian piano si sta inserendo nei nostri schemi, e di certo la sua presenza si rivelerà per noi utilissima”.

Spulciando tra gli scontri diretti degli ultimi anni, la sfida tra Fiorentina e Bologna ha regalato poche gioie ai felsinei, che hanno conquistato un solo punto negli ultimi cinque anni: era il 2016 e a Bernardeschi rispose Giaccherini. Considerando invece le sole sfide al Franchi, l’ultimo pari è targato 2011, mentre l’ultimo successo dei rossoblu lo si registra addirittura nel 2010, quando Di Vaio e Gimenez regalarono tre punti al Bologna, con Mutu autore dell’inutile 2-1. Vera e propria bestia nera, la Fiorentina sarà dunque un avversario da non sottovalutare, uno di quelli da affrontare con calma e concentrazione. Dal canto loro, i toscani cercheranno invece di bissare la vittoria, risalendo in classifica e sognando un insperato posto in Europa.