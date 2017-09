Fiorentina, Pioli: "Ho visto una buona prestazione"

Stefano Pioli, violanews.com

La Fiorentina ci prova, ma alla fine esce sconfitta, anche se di misura, dalla sfida contro la Juventus di Allegri. Stefano Pioli comunque vede una squadra che continua a crescere partita dopo partita, ma è chiaro che ora il tecnico vuole anche portare a casa qualche punto oltre che complimenti ed elogi.

Pioli parla a Sky Sport della prestazione contro i bianconeri: "La prestazione c'è stata. Noi siamo una squadra che deve provare a giocare palla, abbiamo determinate caratteristiche. Se abbiamo fatto un errore è stato nella gestione della palla nel primo tempo. Ci siamo difesi un po' più bassi del solito ma è stato per la squadra che affrontavamo stasera. Ma se penso come eravamo alla prima giornata di campionato… Il gol di Mandzukic? Due difensori su tre non erano piazzati bene. Abbiamo preso un gol che è un peccato. Puoi prendere gol dalla Juve ma su queste situazioni ci stanno penalizzando e su queste dobbiamo crescere molto. Ma la prestazione c'è stata, abbiamo lottato e stretto i denti al cospetto di un avversario come questo. Senza palla dobbiamo contrapporci bene all'avversario. Qualche passaggio semplice l'abbiamo sbagliato nel primo tempo ed è lì che potevamo crearci qualche situazione a favore. La Juventus ha tutto, non è mai facile superare un avversario organizzato. Hanno talmente tante soluzione che diventa difficile".