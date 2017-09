Fiorentina, proposta di rinnovo per Badelj

Google Plus

Fiorentina, Badelj da sicuro partente alla proposta di rinnovo

Milan Badelj è da tempo al centro dell'attenzione, diverse voci, in estate, riguardanti una possibile partenza, una rottura con la società.

Tutto ha inizio quando lo stesso agente del giocatore, Dejan Joksimovic, dichiara pubblicamente alla stampa la volontà del suo assistito di lasciare il club viola: destinazione Milan o l'estero.

La mancanza di offerte concrete, soprattutto dal fronte rossonero, spegne ogni possibilità d'addio, se non a parametro zero una volta conclusosi il contratto che lega il centrocampista ai toscani, proprio il 30 giugno 2018.

L'immobilismo rossonero e la volontà della società di puntare forte su di lui portano ora ad un nuovo colpo di scena. Stando alle ultime notizie, Milan Badelj e la Fiorentina lavorano al rinnovo contrattuale.

Un autentico colpo di scena in una telenovela destinata a protrarsi per mesi, salvo un eventuale rinnovo destinato a mettere la parola fine alle voci circolate nell'ultima sessione di mercato.

Una Fiorentina tutta nuova quella venuta alla luce in questo inizio di stagione, una rosa giovane e con buoni propositi per il futuro, ma dalla scarsa esperienza. Sarà qui fondamentale il ruolo dell'ex Amburgo, capace di gestire le geometrie del centrocampo gigliato con professionalità, impartendo ai giovani compagni consigli utili per una rapida crescita nella massima serie.

Pantaleo Corvino, direttore generale, opera incessatamente al rinnovo del centrocampista con un occhio ad un'altra importante situazione contrattuale, quella del difensore centrale Davide Astori. Per i due giocatori arriveranno importanti sviluppi a partire dai prossimi giorni; le proposte di rinnovo sono pronte, che dite mettiamo una firma?