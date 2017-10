Fiorentina, parla Lo Faso: "Sapevo che avrei fatto panchina"

fonte foto: sito fiorentina

Simone lo Faso, giocatore della Fiorentina, ha rilasciato un interessante intervista sulle colonne della Nazione. Andiamo a leggere le sue parole!

Il giovane ragazzo classe 98 è in prestito dal Palermo. Come stanno andando queste prime settimane a Firenze?: "Mi sto trovando molto bene: conoscevo già Firenze perché quando ero a Siena nel tempo libero mi spostavo spesso lì. Non credevo fosse così bella: ora vivo in una casa in centro per cui avrò più possibilità di visitarla".

Ma la Fiorentina non sta passando un ottimo momento..: "Nello spogliatoio c’è serenità: siamo ancora delusi per il pari con l’Atalanta e il ko di Verona ma posso assicurare che siamo un bel gruppo, una squadra che non mollerà mai".

in chiusura spazio sul poco utilizzo fin qui, ma Lo Faso non si è sbilanciato più di molto: "Non mi sento di dire nulla, devo solo pensare a lavorare: sapevo che a Firenze c’era la possibilità di fare la panchina, è normale per un ‘98. La Fiorentina mi ha preso perché sa quello che valgo e io so di poter dare tanto. Se dovessi essere chiamato in causa mi sentirei pronto ma ciò avverrà quando il tecnico lo riterrà opportuno".